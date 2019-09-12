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12сентября
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сегодня, 20:02 2

В Амурской микрокредитной компании выдали первый льготный займ

В Амурской микрокредитной компании выдали первый льготный займ
Фото: pixabay.com

В рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Благовещенске первые предприниматели получили финансовую поддержку на развитие своего бизнеса. Компания, работающая в сфере инновационных телекоммуникаций, стала первопроходцем в амурском льготном кредитовании.

«Наша компания ведет свою деятельность по всей области уже более 3 лет. Сейчас мы планируем большое расширение, но для этого, конечно, нужны не малые деньги. Приняли решение брать кредит и обратились в несколько финансовых организаций, в том числе в Амурскую региональную микрокредитную компанию. Кроме низкой процентной ставки и отсутствия необходимости собирать большой пакет документов, нас приятно удивило то, что займ нам могут выдать без залога. Решение по выдаче было принято быстро, и уже сегодня денежные средства поступят на наш счет», – рассказала гендиректор компании.

В Амурской микрокредитной компании подтверждают, что процедура оформления займа действительно проще, чем в других организациях. На первом этапе предприниматель получает комплексную консультацию и предоставляет необходимые документы. После проверки единственным уровнем кредитного комитета составляется финансовый анализ, решается вопрос с залогом и поручительством. При этом суммы до 200 тысяч рублей могут выдаваться без них. Отличается только процентная ставка. Она разниться от 3,5 до 13 %

«Специальные процентные ставки у нас предусмотрены при реализации приоритетных проектов. К ним относится сельскохозяйственная или экспортная деятельность, социальное предпринимательство, бизнес в сфере туризма, экологии, спорта. Преференции доступны предпринимателям старше 45 лет, а также бизнес-леди. При наличии залога и реализации проекта в моногороде, клиентов ждет самая минимальная ставка», – отметила руководитель Амурской региональной микрокредитной компании Ольга Белоусова.

Амурская региональная микрокредитная компания принимает заявки на льготное кредитование с 13 августа. Всего в компанию была подана 41 заявка, из которых 32 уже прошли предварительную проверку и находятся в работе у специалистов.

АРМКК работает на базе Центра оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», где предприниматели смогут получить помощь по широкому кругу вопросов в режиме «одного окна». Центр действует в Благовещенске при поддержке министерства экономического развития РФ и правительства Амурской области, сообщает минэкономразвития.

Всю необходимую информацию можно получить на сайте business.amurobl.ru, по адресу: улица Зейская 287, 3 этаж или по телефону: 8 (4162) 770-730.

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#бизнес #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Тахографист

    Тахографист
    39 минут назад

    В итоге кому и сколько дали- неизвестно

  • retrogr

    retrogr
    19 минут назад

    В первой тройке стран с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения Россия занимает третье место, а среди количества суицидов среди мужчин вообще является мировым лидером.

    бьем рекорды на земле и в космосе

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