Для детей и влюбленных: в Белогорском «Молодежном» сквере появились новые объекты

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске идут работы по устройству тематических зон и арт-объектов в сквере «Молодежный». На одной из аллей установили арку из пяти сердец, современный детский игровой комплекс. Он станет одним из крупнейших объектов общественной территории.

«Игровая зона представляет собой модульную сборно-разборную конструкцию, которая состоит из 5 башен, соединенных тоннелем, переходами, – рассказала начальник отдела ЖКХ и благоустройства Наталья Абрамия. – Игровая зона включает гимнастический комплекс, альпинистскую стенку, спиральную и прямую горки, сетки для взбирания, шест-спираль, лиану, волнообразный и подвесной мост, рукоход, сетку- паутину и много других элементов».

После установки элементов детского комплекса, основание игровой площадки забетонируют и покроют безопасным покрытием из резиновой крошки. Затем приступят к обустройству спортивной зоны для активного отдыха жителей микрорайона. Она включает спортивные тренажеры, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Параллельно будут вестись работы по обустройству остальных зон отдыха.

Общественная территория благоустраивается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда». По проекту, вся территория будет пересечена прогулочными дорожками. Общая протяженность тротуаров составит около 2 тысяч квадратных метров. Вдоль них разместят 43 парковых дивана, 11 скамеек, 54 урны, 45 светильников отражающего света, а также современные арт-объекты: это арка из пяти сердец, беседка для молодоженов, мостик.

«Центром притяжения сквера станет фонтан. Основной элемент гидротехнического сооружения – это большая чаша диаметром 4 метра. Она состоит из 12 сегментов, соединенных между собой. Внутрь чаши – четыре скульптуры лебедей. Над ними в двух уровнях будут располагаться малые чаши. В целом высота фонтана составит почти 3 метра», – рассказала Наталья Абрамия.

В управлении ЖКХ также отметили, что при благоустройстве общественного пространства особое внимание уделялось сохранности деревьев. В сквере выполнена санитарная вырубка только сухих и перестойных зеленых насаждений. С целью обеспечения безопасности на территории сквера будет установлено видеонаблюдение.

Площадь рекреационной зоны – 1,6 гектара. На ее благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов направлено более 18 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.