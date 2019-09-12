В Приамурье братья катались на машине и попали в ДТП, 11-летний мальчик – в тяжелом состоянии

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В Тамбовском районе в результате аварии пострадали двое несовершеннолетних. Автомобиль в котором они находились вылетел с трассы. По некоторым данным в машине в этот момент находились только 17-летний юноша и 11-летний мальчик.

«По предварительной информации в 9:50 в Тамбовском районе произошло ДТП с участием автомобиля Subaru Legacy. В результате два несовершеннолетних получили травмы. Полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего», – прокомментировали в областной Госавтоинспекции.

По информации знакомого с ситуацией источника, пострадавшие – братья. Оба были доставлены в больницу, младший – в тяжелом состоянии.

Видео: instagram.com/blag_dtp/