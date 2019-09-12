В Белогорске участок трубопровода пройдет над землей

В Белогорске начали работы на одном из аварийных участков тепломагистрали. Специалисты “Горэнерго” вскрыли участок для строительства нового трубопровода на улице Ленина. Часть тубы из-под земли выведут наружу.

«В связи с тем, что герметичность тепловых сетей котельной “Районная”, находящихся под улицей Ленина, нарушена, принято решение об оперативных работах по замене трубопровода, – рассказал главный инженер ООО “Горэнерго” Роман Марасанов. – Первый участок трубопровода, на котором сейчас проводятся работы, будет проведен под землей. Он протянется до кольцевой развязки. Далее трубопровод будет вынесен в надземный вариант до торгового центра “Колибри”, оттуда новая теплотрасса снова протянется под землей до пересечения улиц Гагарина-Ленина. Общая протяженность новых труб составит более 240 погонных метров. Глава Белогорска Станислав Мелюков поставил задачу завершить работы в кратчайшие сроки».

Для устранения аварийной ситуации до начала отопительного сезона параллельно с заменой труб теплосетей по улице Ленина в Белогорске канализационный коллектор заменят на полимерный трубопровод низкого давления, протяженностью 370 метров. Специалисты ООО “Водоканал” примутся за работу в ближайшее время. На проведение перечисленных мероприятий из средств областного бюджета направят почти 28 миллионов рублей в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры.