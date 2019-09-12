Замминистра строительства взял под контроль возведение детского сада в Белогорске

Фото: администрация Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков провел рабочее совещание по строительству нового детского сада на 170 мест. Его возводят в микрорайоне “Транспортный”. Участником встречи с подрядчиком, начальником управления капитального строительства стал первый заместитель министра строительства и архитектуры области Владимир Розонов. Он посетил несколько объектов, в том числе и стройплощадку детского сада.

«Объект реально сдать в этом году. Необходимо работать не покладая рук, с большой ответственностью. Тем более что с каждым днем температура за окном все ниже, – отметил Владимир Розонов. – До холодов необходимо произвести работы по благоустройству. Также необходимо выполнить все работы, связанные с сетями и закрытием теплового корпуса. После запуска отопления отделочные работы можно вести и в минусовые температуры. Теплотрасса практически завершена. Сегодня завершают врезку в существующую теплотрассу и будет произведена опрессовка. Далее нужно будет автоматизировать тепловой узел. Ждем доставку радиаторов. Оштукатуривание стен во всем здании выполнено на 100%». Владимир Розонов взял исполнение план-графика строительных работ под личный контроль.

Подрядчик уже приступил к установке оконных блоков, ведется вертикальная планировка территории сада – выполнена отсыпка, производится разметка будущих дорожек, тротуаров, дороги на территории дошкольного учреждения.

Глава города Станислав Мелюков отметил, что муниципалитет поможет подрядчику с организацией работ по благоустройству территории будущего детского сада. На площадках будет уложена безопасное резиновое покрытие, решен вопрос с поставкой асфальта для подъездной дороги.

Новое дошкольное учреждение уже начали комплектовать персоналом. Прием заявлений на работу уже идет. Предстоит принять около полусотни человек. Детский сад смогут посещать дети с 2 месяцев, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.