В Амурской области коммунисты добиваются отмены итогов выборов в благовещенскую Думу

В Приамурье представители КПРФ хотят добиться отмены итогов выборов в Благовещенскую городскую Думу. В том числе, готовы идти в суд. Об этом стало известно на пресс-конференции, которую представители амурского отделения партии провели по итогам единого дня голосования, 8 сентября.

«Мы считает, что эти выборы грязные не соответствуют действительности и их нужно отменять», – заявил первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

На прошедших выборах коммунисты получили 2 мандата в благовещенской Думе. Партийцы считают, что голосование прошло с нарушением закона, поэтому результаты необходимо отменить. С соответствующим заявлением в избирком уже обратился Александр Недосекин – коммунист, одержавший победу на округе № 9.

«Есть простая норма закона: если невозможно достоверно определить волеизъявление граждан, то выборы признаются несостоявшимися. Их результаты недействительны. Вот эта норма закона сегодня должна быть применена, иначе мы имеем нелегитимную Думу. (…) В жалобе Недосекина содержатся требования установить невозможность определения итогов – это наше главное требование, чтобы итоги не были определены. Если все-таки избирательная комиссия решит поступить по-другому, дальше каждый наш кандидат отдельно по своему округу, и мы как избирательное объединение в общем, будем уже оспаривать отмену выборов в суде», – рассказала второй секретарь Амурского обкома КПРФ Татьяна Ракутина.

Также на пресс-конференции прозвучало, что в Приамурье партия приняла участие в 14 избирательных кампаниях, было выдвинуто 85 кандидатов, в том числе двух – на посты глав Тындинского и Сковородинского районов.

«Это не часто, к сожалению, у нас сейчас происходит. Потому что вы знаете, что избирательное законодательство, уставы муниципальных образований благодаря партии правящей изменились в сторону изменения уставов, в сторону кривого голосования, как мы его называем – через комиссию, через депутатский корпус и прямое голосование осталось практически в считанных муниципальных образованиях. Какой итог мы получили: более 30 депутатских мандатов. Самая большая убедительная, безоговорочная победа – в Завитинском городском совете, где из 13 выдвинутых нами депутатов, товнее дошедших до регистрации, 13 и победило. И 7 наших депутатов, наших представителей будет работать в Шимановском городском совете. Это две самые крупные фракции, которые образованы после единого дня голосования в Амурской области. И мы естественно будем обязаны там бороться не только за работу этих фракций, но и за пост председателя Завитинского и Шимановского городских советов народных депутатов. У нас также представительные фракции образовались в совете народных депутатов рабочего поселка Ерофей Павлович в Сковородинском районе. И в Томичевском сельском совете народных депутатов Белогорского района», – подытожил Роман Кобызов.