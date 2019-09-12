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12сентября
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сегодня, 16:37 0

Мужчин просят не мазать зубной пастой половые органы

Мужчин просят не мазать зубной пастой половые органы
Фото: Bruno Glätsch с сайта Pixabay

В Сети появляются видео, в которых мужчин призывают мазать гениталии зубной пастой, чтобы увеличить потенцию. Ученые опровергли этот способ и попросили мужчин не верить ерунде.

Специалисты заявили, что это может вызвать разные последствия, вплоть до сильнейших осложнений. Лжеэксперты на YouTube советуют совершать это на протяжении недели.

Как сообщает «360», одним из первых такой ролик опубликовал человек под ником Jose Barber. В нем сообщалось, что паста поможет при «лечении». Позже на хостинге появились аналогичные видео. Многие из них получили более миллиона просмотров.

В таких роликах «эксперты» заявляли, что с помощью использования пасты можно избежать преждевременной эякуляции и избавиться от эректильной дисфункции. Для этого якобы нужно промыть свой половой орган пастой с водой.

«Вы сможете заниматься сексом на 30 минут дольше уже через семь дней!» –обещают авторы видео. Он уверен, что паста – это лучший вариант для лечения мужских заболеваний. Ведь этот продукт дешевый, на него нет аллергии. Кроме того, женщина не заметит его применение.

Врачи опровергли это и рекомендуют для избавления от таких проблем обращаться напрямую к специалистам.

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#жизнь #юмор

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