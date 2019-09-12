В пятницу в Тынде начнется отопительный сезон

В пятницу, 13 сентября, в северной столице Приамурья стартует отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала мэр Тынды Марина Михайлова 11 сентября.

Отопительный период во всем городе начнется в 8 часов утра, 13 сентября. По словам Марины Михайловой, дневные температуры в столице БАМа уже несколько дней держатся в пределах 8 градусов тепла и ниже, а в социально значимых учреждениях – холодно.

«Отопительный сезон начинается завтра. В квартирах ожидается резкое потепление. Следите, пожалуйста, за радиаторами, могут потечь», – предупредила глава города в своем Инстаграме.