Назад во времени: звезды «Амурской осени» делятся в соцсетях впечатлениями о Приамурье

Московские артисты, которые приехали в Приамурье поучаствовать в фестивале театра и кино «Амурская осень» активно разъезжают по районам региона в рамках «пролога». Перед открытием фестиваля звездные гости устраивают творческие встречи и рассказывают о своих впечатлениях в интернете. Звезды оценивают апартаменты амурских глубинок, восхищаются природой и самобытностью региона, а также признаются в любви к амурчанам.

Так, артистка Елена Борзова провела для своих подписчиков в Инстаграм экскурсию по апартаментам. Она отметила, что ей достался единственный в сковородинской гостинице номер-люкс.

«Туалет с ванной голубой, в нежных тонах небесных, с отпаривателем, можно посидеть там отпариваться. Биде не работает, сразу говорю, ну что делать. Вот так вот, селяви. Вот это спаленка с красными ядреными часами, с огромным телевизором на полстены. Котик на подоконничке, прям такая нежность. Это единственный в этой гостинице люксовый номер. Так что вот мне такой предоставили, спасибо большое организаторам», – сказала артистка.

Совместно с Еленой Борзовой в Сковородинском районе гастролируют артисты Дмитрий Нестеров, Владислав Шкляев. Артисты успели побывать в русской бане и осмотреться на местности.

«После концерта Елена Борзова, Влад Шкляев и я, Дмитрий Нестеров, попали в маленький рай в тайге. Здесь бассейн, цветы, здесь все, что хочешь», – сообщил Дмитрий Нестеров.

Он восхитился дальневосточной природой: «Какой классный вид у меня из окна. Дальний Восток: эти сопки, эти озера, какая красота». Также Дмитрий Нестеров отметил самобытность обустройства апартаментов, осматривая свою гримерку: Сегодня у меня потрясающая гримёрка: цветы настоящие, разнообразные, деревенские, даже ковер. Удивительно, назад во времени, мне нравится».

Актера Владислава Шкляева также поразили виды амурской земли.

Тем временем, актер Евгений Банифатов пробежался по благовещенской набережной. Пред пробежкой возле гостиницы «Зея», в которой размещают «звездный десант», его встретил президент фестиваля «Амурская осень» Сергей Новожилов.

«Первого, кроме Ольги Смирновой (исполнительный директор фестиваля – Прим. ред.), кого я встретил из нашей делегации, работающей здесь в «прологе», был кто, как вы думаете? Спортсмен, комсомолец, отличник Женя Банифатов, он еще даже не завтракал, но пошел уже бегать по набережной Амура», – рассказывает президент «Амурской осени». «Буду осматривать красивый город Благовещенск, эту сторону, ту сторону», – пошутил Евгений, имея в виду Китай на соседнем берегу.

«Вот этого не надо, – шутя, пожурил его сергей Новожилов. – Мы помним, как Света Светличная похвалила в свое время ту сторону города Благовещенска. К счастью, эта сторона теперь очень хорошо выглядит».

Также в своем инстаграм-аккаунте Евгений Банифатов признался в любви к амурскому поселку Прогресс.

«Прогресс... Наверное, вы думаете, что сейчас речь пойдёт о моем прогрессе? Так вот нет. Речь идёт о моем любимом посёлке Прогресс Амурской области! Я сюда приезжаю уже второй год и встречаю бесконечное радушие, любовь и доброту в глазах местных жителей! Спасибо большое за тёплый приём, мои дорогие!!! С радостью приеду к вам снова!», – написал Евгений.

Как ранее сообщало Амур.инфо, гастролировать по региону актеры начали 8 сентября. 5 групп артистов, в общей сложности это 15 человек, проводят творческие встречи с амурчанами.

«Мне пролог очень нравится, от кинофестиваля ждем новых работ, интересных работ, чтобы они могли тронуть сердца, как всегда, энергией своей, потому что амурчане мне нравятся, я их люблю. В прошлом году я их полюбил. Я рад, что у меня получилось приехать, потому что был под вопросом был приезд», – сказал Владислав Шкляев.

В пятницу, 13 сентября, некоторые участники «Амурской осени» выступят на набережной Благовещенска. Мероприятие пройдет в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».