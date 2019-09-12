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12сентября
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сегодня, 16:06 0

Ежегодный фестиваль тыквы в Сергеевке отменили

Ежегодный фестиваль тыквы в Сергеевке отменили

Красочный и уникальный для Амурской области фестиваль тыквы, который с 2013 года проходит в Сергеевке, в этом году не состоится. О причинах такого решения в программе «Простые вопросы» рассказывает организатор фестиваля Людмила Сузун.

В интервью она также сообщила, сколько весила самая большая тыква на прошлогоднем фестивале, какие районы принимали участие и почему такое мероприятие не проводят в других селах области.

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#праздники #сельское хозяйство

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