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12сентября
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сегодня, 16:11 6

Между строителями Амурского ГПЗ произошла потасовка (видео)

Между строителями Амурского ГПЗ произошла потасовка (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» 12 сентября прислали видео происшествия. Утверждается, что оно случилось «на Амурском газоперерабатывающем заводе».

На кадрах видно помещение, похожее на столовую. В нем находятся люди в спецодежде. И между этими людьми происходит потасовка. В частности, они кидаются стульями.

«Конфликт на бытовой почве, задержано 8 человек», – утверждает неизвестный информатор.

Агентство обратилось за комментарием в Объединенный пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ. Там факт происшествия подтвердили. На видео – строители завода.

«12 сентября утром в столовой одной из подрядных организаций произошел инцидент на бытовой почве. Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, в которой приняли участие 8 человек. Все участники задержаны сотрудниками полиции. Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта. Пострадавших в результате инцидента нет», – прокомментировали в пресс-центре.

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#происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Нормально так, "...словестная перепалка переросшая в потасовку. Участвовало 8(!) человек, все они задержаны...". Да там, пол зала "словестно перепалят".

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    А где местные дубаки, пачему на зоне нет охраны?

  • system101

    system101
    1 час назад

    Ой. Я вас умоляю. Не бывает так, чтобы стройка с тысячами рабочих и без драк. Случается. Парни домой поедут, без денег и с белым билетом. Потому что головой надо думать

  • Ruslan1988

    Ruslan1988
    1 час назад

    Охрана через пару минут уже всех растащила и милицию вызвала, потом объяснялись, наверно по административке пойдут Ибо нефиг

  • Терраформер

    Терраформер
    30 минут назад

    в чёрной форме хорошо так стулом приложили)))

    а так.. ну подрались мужики, чётакого. на любой стройке без этого не обходится.

  • alex 3

    alex 3
    26 минут назад

    Где пролетариат, там всегда гопота.

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