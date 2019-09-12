Между строителями Амурского ГПЗ произошла потасовка (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» 12 сентября прислали видео происшествия. Утверждается, что оно случилось «на Амурском газоперерабатывающем заводе».

На кадрах видно помещение, похожее на столовую. В нем находятся люди в спецодежде. И между этими людьми происходит потасовка. В частности, они кидаются стульями.

«Конфликт на бытовой почве, задержано 8 человек», – утверждает неизвестный информатор.

Агентство обратилось за комментарием в Объединенный пресс-центр проекта строительства Амурского ГПЗ. Там факт происшествия подтвердили. На видео – строители завода.

«12 сентября утром в столовой одной из подрядных организаций произошел инцидент на бытовой почве. Один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку, в которой приняли участие 8 человек. Все участники задержаны сотрудниками полиции. Органами внутренних дел проводится проверка причин конфликта. Пострадавших в результате инцидента нет», – прокомментировали в пресс-центре.