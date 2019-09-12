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12сентября
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сегодня, 16:30 0

Одежда для домашнего питомца стоимостью не дороже 1000 рублей

Одежда для домашнего питомца стоимостью не дороже 1000 рублей
Фото: aliexpress.com

Знаем, что среди домашних питомцев немало модников и модниц. Поэтому сделали подборку одежды для них, стоимость которой не выходит за пределы 1 000 рублей! Цена доступная, а качество, несмотря на это, отличное! Перейдя по ссылкам, вы можете заказать себе понравившуюся вещь. Получите ее на руки в этом же месяце: в сентябре. Если есть пожелания для других подборок, то пишите о них в комментариях и мы обязательно для вас сделаем.

И начнем с забавных костюмчиков. Помните, они когда-то были популярны? Так вот, за 600 рублей вы можете превратить своего питомца в пирата! К слову, костюмы эти есть и на собак.

Ну или за 518 рублей в супермена!

А это уже утепленный костюмчик, щеголять в котором рекомендуем начинать с середины осени. Его цена – 365 рублей. Есть в коричневом и розовом цвете.

Не понравился предыдущий вариант? Есть костюмчик Пикачу. Цена такая же – 365 рублей.

Ну а за 302 рубля есть смокинги!

А за 25 рублей вашему питомцу не будет страшен дождь! Размеры дождевичков есть как на маленькие породы собак, так и на большие.

Есть и более стильный водонепроницаемый плащ за 735 рублей.

А еще мы нашли непромокаемый фартук для брюшка корги. Стоит он 674 рубля. Цвета есть разные.

А за 596 рублей у вашего питомца может появиться вот такой костюмчик.

Хотите джинсовую курточку? Пожалуйста! Ее цена от 674 рублей до 964 (в зависимости от размера).

Есть даже рубашки! Их цена – 431 рубль.

Вам больше близок спортивный стиль? Покупайте толстовки! Большой выбор цветов. А цена колеблется от 566 рублей до 814 (в зависимости от размера питомца).

Есть толстовки и за 323 рубля.

За 876 рублей можно приобрести стильную вязаную кофту. Для собак размером больше она обойдется дороже.

Такой кофточки пока в городе ни у кого нет! Ваш питомец может стать первым. Стоит она 721 рубль.

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