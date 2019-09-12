Первый канал обвиняют во лжи из-за телешоу Шепелева

Фото: Стоп-кадр из видео

В одном из телешоу, которое идет на Первом канале, обнаружили ложь. Героиня телешоу «На самом деле» оказалась обычной актрисой, а не участницей конфликта.

Якобы героиня, Лилия Фатехина, работала домработницей у актера Орлова, который до нее домогался. В эфире девушка рассказала, что известный артист изнасиловал ее. Правда, после выхода выпуска в свет стало известно, что это был продуманный сценарий. Женщина никогда не работала на Орлова, а ее настоящая фамилия Волкова, а не Фатехина.

В эфире «жертва изнасилования» рассказывала ужасные истории и пыталась давить на больные места аудитории.

«Это просто зверь, настоящий зверюга. Избивал меня. По факту я была у него секс-рабыней. Просто хочу сказать, что это граф Дракула. Он ненавидит женщин. Он меня изнасиловал. Я кричала, он закрывал мне рот рукой. Это все видела повар Елена, она свидетель», – цитирует героиню «Дни.ру».

Журналисты выяснили, что Волкова часто снимается в эпизодических ролях, выкладывает в Инстаграм фото со звездами.

В комментариях под роликом пользователи ополчились на канал: «Вам не стыдно такие подставные передачи показывать?», «Неужели федеральный канал превращается в "Дом 2"?», «Ролей нет, а кушать хочется, больше нечем объяснить походы по таким передачам», «Актерам совсем работы нет? Только тут пиариться вот этих выдумках? Конечно от этого актера не ожидала. Была лучшего мнения о нем, да и о канале».