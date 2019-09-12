В Благовещенске обсудят проблемы долевого строительства

В обсуждении примут участие представители Министерства строительства и архитектуры Амурской области, крупнейших застройщиков, амурского отделения ДВГУ ЦБ РФ, банков, президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский, юрист Игорь Волобуев.

Как отмечает Президент Гильдии риэлторов Приамурья Виталий Злочевский, за последний год цены на недвижимость в регионе поднялись не менее чем на 15%. Повышение коснулось и вторичного рынка жилья, и новостроек.



Одна из причин - переход на новую систему продажи новостроек. Еще до нововведения застройщики начали поднимать цены "на опережение". Вслед за ростом цен на первичном рынке выросли цены и на вторичном рынке недвижимости. А с учетом того, что осенью традиционно повышается покупательская активность, можно прогнозировать и дальнейший рост цен на жилье.

Узнать, какие еще "сюрпризы" отрасли ждут нас в дальнейшем, можно на мероприятии, которое состоится 13 сентября, в 15.00 в Точке кипения: г. Благовещенск, Ленина, д. 139.

Подать заявку на участие можно по ссылке: https://leader-id.ru/event/22951/?_pjax=%23pjax-container