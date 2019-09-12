Амурские депутаты изучают, насколько регоператоры готовы к сортировке и переработке мусора

Фото: Амур.инфо

На этой неделе председатель комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии заксобрания Амурской области Ирина Киевская провела ряд встреч с представителями региональных операторов первого и третьего кластеров. В рамках подготовки к заслушиванию отчета об итогах перехода на новую систему обращения с ТКО в регионе, который должен стать одной из тем «правительственного часа» на сентябрьском заседании заксобрания, Ирину Александровну интересовали сегодняшние проблемы и планы по внедрению следующего этапа «мусорной реформы», запланированного на 2020 год.

В настоящее время за счет средств областного бюджета во всех муниципалитетах ведется обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО. При этом согласно федеральному законодательству в этих мероприятиях обязаны принять участие и сами регоператоры: до 20 декабря 2019 года порядка 2 % суммы доходов предприятия должны направить на приобретение контейнеров и согласовать места их установки с районными властями. Кроме того, областной программой предусмотрено, что объемы захоронения твердых коммунальных отходов должны ежегодно снижаться на 5-7 % в пользу утилизации. По итогам встреч был сделан вывод, что при работе в данном направлении регоператоры испытывают затруднения, сообщается на сайте амурского заксобрания.

Фото: zsamur.ru

Еще один вопрос, затронутый Ириной Киевской, касался формирования тарифов на вывоз и утилизацию мусора на следующий год. На стоимость услуги должны повлиять фактически наработанные за год данные: сколько мусора образуется у амурчан, хватает ли техники для его вывоза и так далее. Хотя областным управлением тарифы будут утверждаться в декабре, депутаты профильного комитета уже сейчас заявили о своем намерении принять участие в обсуждении предельного размера платы за ТКО, чтобы не допустить его резкого скачка.

Большинство возникающих у операторов проблем (и соответственно жалоб амурчан) связаны с утилизацией отходов первого и второго классов опасности, в частности, медицинских. При этом в начале сентября вступил в силу ряд поправок в федеральное законодательство, ужесточающих требования к сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и размещению таких отходов. Для выработки стратегии работы в изменившихся условиях решено собрать отдельное совещание с участием депутатов комитетов по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии и по вопросам социальной политики, а также представителей заинтересованных министерств.