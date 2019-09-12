Благовещенцы назвали самые проблемные участки дорог в Благовещенске (видео-опрос)
Мэрия Благовещенска собирает предложения горожан по ремонту дорог в областной столице. Некоторые из них войдут в план ремонтной кампании на следующий год. Предложения принимают на сайте и в инстаграме администрации Благовещенска до 24 сентября. Съемочная группа АльфаТВ прогулялась по улицам города и узнала мнение прохожих. Они отметили, что в ремонте нуждаются улица Шевченко, Мухина, Пушкина и другие.
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