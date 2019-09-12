В соцсетях возмутились, что в Благовещенске до сих пор нет «Динолэнда»

Фото: instagram.com/samyi_samyi_blg

В инстаграм-аккаунте игры «Самый-самый Благовещенск», автором которой является Яна Стародуб-Афанасьева, появились размышления о том, почему в столице Приамурья так мало внимания уделяют одной из ее главных особенностей – динозаврам.

«Благовещенск – единственный город в мире, в 100 метрах от центральной улицы которого находится одно из крупнейших на планете динозавровых местонахождений. Макет найденного у нас амурозавра украшает вход в Дарвиновский музей Москвы (смотри фото) и карточки московского метро, а вот гуляя по улицам родного Благовещенска, сложно догадаться, что город – палеонтологическая уникальность. Самая большая в России динозавровая коллекция ютится в 60 квадратных метрах, оборудованных энтузиастами под музей, а макет первого в России скелета динозавра, найденного в его полном сочленении, – олоротитана – прячется в стенах лаборатории, куда вход посторонним запрещен...» – говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Приамурья в большинстве своем даже не знают об амурских динозаврах. Для проверки себя предлагается назвать пять динозавров, которых амурская земля подарила мировой науке.

«(…) мы покупаем детям дорогущие книги о динозаврах (ведь эта тема номер один среди малышей!) и знать не знаем, что наши малыши могут откопать драгоценную косточку на конечной остановке "пятерки"! По улицам нашего города ходит гений Юрий Болотский, который открыл миру Амурскую область как землю динозавров, один из самых авторитетных палеонтологов в мире – он уже не верит, что когда-то кому-то в Амурской области придет осознание значимости совершенных открытий и в городе появится достойное дино-место! Как же катастрофически мы умеем не ценить то, что имеем! Зато как умеем плакаться, что нечем нам гордиться, кроме Китая через речку! В топе 7 мест, которые обязаны быть в Благовещенске, – "Динолэнд". Это преступление, что его до сих пор нет! А если бы вместо листовок люди тратили деньги на дела... Ведь дела говорят сами за себя. Отличный тренинг: смотрите на тонну листовок и переводите их в дино-валюту: "на эту тонну листовок можно было построить интерактивный зал музея, на эту – крышу, на эту – воссоздать скелет керберозавра, а вот на эту – начать наконец раскопки, которые ждут уже много лет". Ведь благовещенское местонахождение раскопано всего на несколько первых процентов, оно хранит еще столько тайн... за забором. Денег на раскопки нет. Есть на листовки. Нет, но есть. Вот как-то так», – заключает автор поста в Инстаграме.

На публикацию отреагировали пользователи социальной сети:

«Пока у нас в области и городе будут с молотка продавать имущество казны, мы так и будем волочиться в конце всей планеты. Я плачу от новостей, в которых читаю о продаже зданий городской больницы 3 по улице Красноармейской. Отличное место для музея было бы... но для этого чиновникам надо работать, а работать у нас чиновники не любят. Гораздо же проще продать с молотка».

«Юрий Леонидович – действительно гений и очень хороший человек! Почему-то верю, что "Динолэнд" у нас все-таки смогут построить! Яна, спасибо, что поднимаешь такие важные вопросы и придаешь огласке!»

«Как помочь-то. И памятники выдающимся людям, и музей, и многое другое. Как? Ведь и правда – столько всего в городе можно сделать. И для жителей, и для туристов».