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12сентября
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Мокрый снег, невысокие температуры и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 13 сентября

Мокрый снег, невысокие температуры и ветер: прогноз погоды в Приамурье на 13 сентября
Фото: instagram.com

В пятницу, 13 сентября, в большинстве районов Амурской области ожидаются дожди, слабые дожди, местами сильные, ночью в отдельных северных районах прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и в утренние часы местами туман.

Ветер будет дуть с юго-восточный, днем с переходом на западный и северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с усилением до 13-18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 8…13 градусов со знаком плюс, местами 0…5 градусов выше нуля, днем – плюс 14…19 градусов, местами около 10 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, днем будет облачно с прояснениями, пройдет дождь. Ветер подует юго-восточный, днем с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, с усилением до 13 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до 12…14 градусов тепла, днем – до 17…19 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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