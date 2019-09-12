Рыба, сметана, книги и носки: что подорожало в Приамурье в августе

Амурстат опубликовал сведения о ценовой ситуации на потребительском рынке Амурской области в августе 2019 года. Так, индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по региону составил 100,2% (в августе 2018 года – 100,1 %), индекс потребительских цен на продовольственные товары – 100,1 % (в августе 2018 года – снизился на 0,3 %).

Рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород стала дороже на 5,5 %, сельдь соленая – на 4,0 %, рис – на 3,8 %, рыба мороженая неразделанная – на 2,9 %, сметана – на 2,1 %, филе рыбное – на 1,9 %, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2 % жирности и молоко сгущенное – на 1,8 %, сыры плавленые – на 1,6 %, творог жирный и масло сливочное – 1,4 %. Вместе с тем снижение цен отмечалось на сахар – на 4,3 %, яйца куриные – на 1,4 %, крупу гречневую – на 1,3 %.

Плодоовощная продукция стала дешевле на 1,5 %, в том числе капуста белокочанная свежая на 13,9 %, виноград – на 10,0 %, лук репчатый – на 4,5 %, помидоры свежие – на 4,1 %, морковь – на 3,6 %, бананы – на 3,5 %. Повысились цены на картофель – на 4,9 %, огурцы свежие – на 2,1 %, чеснок – на 1,4 %.

Цены на непродовольственные товары в августе 2019 года выросли на 0,3 %, (в августе 2018 года – на 0,4 %). Из наблюдаемых товаров более всего подорожали: плитка керамическая, облицовочная для внутренних работ – на 3,8 %, куртка мужская без утеплителя – на 3,7 %, еврошифер – на 3,4 %, книга детективно-приключенческого жанра – на 3,3 %, часы будильник – на 3,0 %, зонт – на 2,8 %, игрушки мягкие, носки, гольфы детские, кольцо обручальное золотое – на 2,4 %, майка, футболка женская бельевая, тетрадь школьная – 2,0 %. В то же время термометр медицинский ртутный и бинт стали дешевле на 2,7 %, порошок стиральный – на 2,0 %.

Цены на медикаменты выросли на 0,9 %. Йод стал дороже на 11,2 %, настойка пустырника – на 9,7 %, индапамид – на 9,3 %, бисопролол – на 6,0 %, сульфацетамид – на 4,3 %, но-шпа – на 3,1 %, амоксициллин – на 3,0 %, поливитамины без минералов отечественные – на 2,6 %, галазолин – на 2,2 %.

Одновременно снизились цены на эналаприл (на 7,2 %), аспирин отечественный (на 2,6 %), левомеколь (на 2,1 %), аллохол (на 2,0 %).

Индекс потребительских цен на услуги в августе 2019 года, как и в августе 2018 года, составил 100,1 %. Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования стал дороже на 8,1 %, лечение кариеса – на 3,8 %. Проживание в гостинице подешевело на 2,9 %.