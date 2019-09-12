Директор благовещенской фирмы подделал документы и похитил деньги, предоставленные в виде грантов

Благовещенца осудили за хищение бюджетных денег, предоставляемых в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства. Городской суд рассмотрел уголовное дело, где амурчанина обвинили в совершении двух эпизодов хищения имущества в крупном размере, путем обмана и с использованием своего служебного положения.

Осужденный – гендиректор и фактически единоличный руководитель благовещенской компании ООО «Статус» – сделал необходимые для получения гранта документы. При этом, чтобы убедить членов комиссии в социально-экономической значимости проекта, он отразил в них заведомо ложные сведения о затратах при осуществлении деятельности.

После этого благовещенец попросил свою знакомую – индивидуального предпринимателя – воспользоваться ее расчетным счетом для безналичного платежа с последующим возвратом денег для формального удостоверения факта их движения по расчетному счету ООО «Статус». Также он попросил поставить оттиски печатей ИП и подписи, чтобы отдать документы в банк для получения займа. В действительности он не собирался получать займ, а хотел использовать подложные документы, чтобы получить грант для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Тем самым ввел свою знакомую в заблуждение.

После этого он изготовил документы, содержащие заведомо ложные сведения о понесенных ООО «Статус» затратах, связанных с приобретением у ИП оборудования – автоматического кромкооблицовочного станка в целях модернизации производства товаров (работ, услуг). Далее, осуществил перевод денежных средств в размере 820 000 рублей со счета ООО «Статус» на счет ИП.

Далее индивидуальный предприниматель, не подозревая о преступных намерениях благовещенца, подписала и заверила подготовленные им документы. После она осуществила возврат денежных средств со счета ИП на счет ООО «Статус», полученных в качестве оплаты за непредоставленное оборудование.

Благовещенец указал местонахождение якобы приобретенного оборудования – нежилое помещение, расположенное в районе Плодопитомника, а также изготовил документы, содержащие недостоверные сведения о субаренде.

Он также зарегистрировал подготовленный им пакет документов, содержащих ложные сведения, о месте осуществления деятельности, среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, поступления налоговых платежей, бюджетной эффективности гранта, о понесенных затратах, связанных с приобретением оборудования в администрации Благовещенска. ООО «Статус» допустили к участию в конкурсном отборе, а после

в ходе заседания комиссии приняли решение предоставить компании финансовую поддержку в размере 385 987 рублей. Перечисленными деньгами благовещенец распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, он по той же схеме похитил бюджетные деньги, предоставляемые в виде субсидии в период действия госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на период 2014 – 2020 годы», предоставив в областное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства документы, также содержащие ложные сведения. Министерство предоставило компании запрашиваемую субсидию в 410 000 рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание суд признал: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, наличие малолетних детей, наличие благодарственных писем.

По совокупности преступлений благовещенец лишился свободы на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. С осужденного также будут взысканы деньги, сообщает благовещенский суд.