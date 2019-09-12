Немецкая пресса об итогах выборов в Хабаровском крае: «Мятежная республика Хабаровск»

«На региональных выборах в во многом обделенном вниманием Хабаровском крае на Дальнем Востоке утвердилась новая государственная партия – и она не является пропутинской», – пишет Frankfurter Rundschau.

«Предвыборная кампания в Хабаровском крае на Дальнем Востоке России была грязной, полной фейков и фальсификации. Она закончилась целым рядом сокрушительных побед партии ЛДПР, членом которой является губернатор Сергей Фургал, над кремлевской партией "Единая Россия". На выборах в краевую думу национал-популистская ЛДПР получила серьезные три четверти мест, "Единая Россия" потеряла 28 из 30 мест. Также и на выборах в городские думы столицы края и города Комсомольск-на-Амуре ЛДПР получила почти все мандаты. (...) Похоже, Фургал и его партия создают в Приамурье своего рода мятежную республику», – отмечает автор статьи Штефан Шолль.

Глава партии Владимир Жириновский уже предрекает «хабаровизацию» всей России. «Однако, как сказал в разговоре с Frankfurter Rundschau близкий к Кремлю эксперт Олег Матвейчев, Хабаровск – это скорее "единичный случай". Как и другие эксперты, он придерживается мнения, что отцом этой победы ЛДПР является губернатор Фургал. Он якобы достаточно уникальный персонаж, с очень хорошими связями с уголовными миром и ярко выраженной популистской риторикой. "Во всех проблемах Фургал обвиняет Москву. По его словам, безработица и наводнения происходят лишь потому, что Москва не платит", – говорит Матвейчев».

На губернаторских выборах в прошлом году Сергей Фургал одержал неожиданную победу над единороссом Вячеславом Шпортом. Тогда по всей России царило возмущение принятым решением о повышении пенсионного возраста. Стагнирующая экономика также вызывала недовольство. Фургал, в свою очередь, «наполовину урезал должности своих заместителей, сократил некоторые министерства, снизил зарплаты чиновников, ускорил выдачу новых квартир семьям, проживающим в аварийных домах, вернул надбавки к зарплатам медсестер», пишет издание.

«Хабаровский политолог Ильдус Яруллин говорит, что московская государственная власть и ее партия "Единая Россия" озлобила граждан еще и тем, что перенесла столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. К тому же летом якобы произошло нашествие 1,3 тысячи политтехнологов. "Они глупо и грубо навязывали нам свои интересы", – говорит он. В соцсетях слышны и противоположные обвинения: "ЛДПР приходит в школы и заставляет учителей голосовать за нее", – жалуется в Instagram предпринимательница Ольга Полякова».

В Хабаровском крае тем временем продолжает действовать режим ЧС в связи со сложной паводковой ситуацией. «Остается подождать, удастся ли губернатору Фургалу и после наводнения переложить вину на Москву», – пишет Frankfurter Rundschau.