На Пхукете утонул русский турист

На таиландском пляже Карон Пхукета трагически погиб пожилой турист. 60-летний мужчина утонул, купаясь в море.

Во время купания в море отдыхающего утянуло волной в море. Спасателям удалось доставить его на берег, они пытались его реанимировать, но безуспешно. Вскоре приехала скорая, которая зафиксировала смерть туриста.

Его тело было доставлено в больницу для подтверждения причины гибели, пишет Phuket News.

Сообщается, что погибший отдыхал в одном из отелей неподалеку от пляжа. Он заехал 8 августа, а уезжать должен был 20 числа.