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12сентября
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сегодня, 12:43 1

На Пхукете утонул русский турист

На Пхукете утонул русский турист
Фото: thephuketnews.com

На таиландском пляже Карон Пхукета трагически погиб пожилой турист. 60-летний мужчина утонул, купаясь в море.

Во время купания в море отдыхающего утянуло волной в море. Спасателям удалось доставить его на берег, они пытались его реанимировать, но безуспешно. Вскоре приехала скорая, которая зафиксировала смерть туриста.

Его тело было доставлено в больницу для подтверждения причины гибели, пишет Phuket News.

Сообщается, что погибший отдыхал в одном из отелей неподалеку от пляжа. Он заехал 8 августа, а уезжать должен был 20 числа.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Роман Ли

    Роман Ли
    17 минут назад

    а, так 60-летний значит уже пожилой? Ну ясно, ясно...а в 65 лет тогда кто?

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