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12сентября
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сегодня, 12:22 0

Подрядчик космодрома Восточный проиграл иск на 1,18 миллиарда рублей

Подрядчик космодрома Восточный проиграл иск на 1,18 миллиарда рублей
Фото: Амур.инфо

Арбитраж Татарии обязал подрядчика космодрома Восточный – ООО «ПСО "Казань"» выплатить другому предприятию – ООО «Казань Экспо» свыше 1,18 миллиарда рублей. Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на корреспондента.

Иск от ООО «Казань Экспо» был подан в конце июня 2019 года, общая сумма претензий составила 1 181 008 630,14 рубля, где 1 миллиард рублей – это долг по договору займа от 9 августа 2018 года, 8,63 тысячи рублей – проценты за пользование чужими деньгами, а 181 миллион рублей — штрафная неустойка.

Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано.

Решение о выплате более 1,18 миллиарда рублей было принято на фоне того, что ООО «ПСО "Казань"» еще не закончило выплаты по долгу перед налоговой, который составляет почти 2 миллиарда рублей, отмечает агентство.

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#космодром #строительство #суды #финансы

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