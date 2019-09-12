Подрядчик космодрома Восточный проиграл иск на 1,18 миллиарда рублей

Фото: Амур.инфо

Иск от ООО «Казань Экспо» был подан в конце июня 2019 года, общая сумма претензий составила 1 181 008 630,14 рубля, где 1 миллиард рублей – это долг по договору займа от 9 августа 2018 года, 8,63 тысячи рублей – проценты за пользование чужими деньгами, а 181 миллион рублей — штрафная неустойка.

Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано.

Решение о выплате более 1,18 миллиарда рублей было принято на фоне того, что ООО «ПСО "Казань"» еще не закончило выплаты по долгу перед налоговой, который составляет почти 2 миллиарда рублей, отмечает агентство.