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12сентября
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сегодня, 11:35 0

50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка

50-летняя Дженнифер Лопес хочет родить ребенка
Фото: https://www.instagram.com/jlo/?hl=ru

50-летняя Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) , рассказала, что мечтает о ребенке и хочет родить самостоятельно в ближайшем будущем. В этом году у актрисы состоится свадьба с 44-летним бейсболистом.

В разговоре с американской журналисткой певица сказала, что хотела бы снова стать мамой. На вопрос о том, планирует ли она рожать, Лопес ответила: «Конечно, да!».

Встречу с будущим мужем, 44-летним Алексом Родригесом, артистка считает подарком судьбы. «Я искренне считаю, что Бог свел нас вместе, потому что мы очень похожи. Мы оба заставляем друг друга достигать своих личностных целей», – пояснила Дженнифер.

Звезда уверена, что бейсболист станет отличным отцом для ее будущего ребенка. «У нас действительно прекрасные отношения, таких у меня не было раньше. И он (Алекс) говорит то же самое… Он привносит кое-что важное в мою жизнь и в жизнь моих детей – последовательность. Он напоминает: «Я всегда здесь, и я буду здесь, и так оно будет всегда», – с восхищением отозвалась о возлюбленном Джей Ло в эфире радио SiriusXM.

Звездная пара воспитывает детей от предыдущих браков. 11-летние близнецы Дженнифер Эмма и Максимилиан дружно живут с дочерьми Алекса – 14-летней Наташей и 11-летней Эллой.

Лопес рассказала, что у нее был плотный гастрольный график, который сменяли съемки в фильме «Стриптизерши» и поэтому она еще не начинала подготовку к свадьбе. Но актриса заверила, что свадьба состоится до Нового года.

Дженнифер также заявила, что не чувствует себя на 50 лет, а с каждым днем внутреннее состояние ее улучшается, пишет Cosmo.ru.

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#шоу-бизнес

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