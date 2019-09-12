В Приамурье предупреждают о возможных перерывах телевещания

Амурский ОРТПЦ предупреждает о возможных перерывах в телевещании. В селах Буссе Свободненского района и Ивановском Селемджинского района возможны сбои вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 16 сентября по 6 октября с 09:15 до 17:00 в рабочие дни.

Отключения по каждому цифровому пакету составит не более 32 часов. В указанный период будут проводится работы по покраске антенно-мачтового сооружения.

17 сентября с 10:00 до 16:00 в связи с плановыми профилактическими работами также возможны перерывы вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в поселке Юктали Тындинского района. Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства.