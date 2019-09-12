Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость
сегодня, 11:13 0

В Приамурье предупреждают о возможных перерывах телевещания

В Приамурье предупреждают о возможных перерывах телевещания
Фото: pixabay.com

Амурский ОРТПЦ предупреждает о возможных перерывах в телевещании. В селах Буссе Свободненского района и Ивановском Селемджинского района возможны сбои вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 с 16 сентября по 6 октября с 09:15 до 17:00 в рабочие дни.

Отключения по каждому цифровому пакету составит не более 32 часов. В указанный период будут проводится работы по покраске антенно-мачтового сооружения.

17 сентября с 10:00 до 16:00 в связи с плановыми профилактическими работами также возможны перерывы вещания цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в поселке Юктали Тындинского района. Филиал РТРС «Амурский ОРТПЦ» приносит свои извинения за возможные неудобства.

Просмотров всего: 73

#технологии

распечатать


Общество

Для онкодиспансера в Благовещенске купили новейшее оборудование за 5 миллионов рублей

Общество 1

В аэропорту Благовещенска новое оборудование будет сканировать взрывчатку и наркотики

Общество 2

Дороги, задействованные при строительстве моста через Амур, восстанавливают с максимальным использованием старого покрытия
Общество 4

В День программиста благовещенцам предлагают пройти диктант по информационным технологиям
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь