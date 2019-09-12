В Свободном проведут благотворительный концерт, чтобы собрать деньги на лечение тренера

18 сентября в Свободном состоится благотворительный концерт, все сборы от которого пойдут на лечение в Южной Корее Ольги Дрейко. Ольга Николаевна – известная свободненская спортсменка и тренер, мастер спорта международного класса, почетный гражданин города.

Как пишет Gzt-sv.ru, концерт пройдет в Детской школе искусств по адресу: улица Зейская, 49. Начало – в 18:00. Цена билета – 350 рублей, принимаются также добровольные пожертвования (любая сумма). Телефон для справок: 5-17-88.

У Ольги Дрейко диагностирован рак желудка с метастазами в парагастральных и забрюшинных лимфоузлах. Сумма к сбору составляет 3 миллиона рублей.

Как сообщало Амур.инфо, Ольга Дрейко является тренером спортсменки Ольги Батыревой из Свободного, которая хорошо выступает на соревнованиях российского уровня. Об успехах Батыревой сообщалось, в частности, в январе и июне.

Изображения: gzt-sv.ru