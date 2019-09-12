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12сентября
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Для онкодиспансера в Благовещенске купили новейшее оборудование за 5 миллионов рублей

Для онкодиспансера в Благовещенске купили новейшее оборудование за 5 миллионов рублей

Для Амурского областного онкологического диспансера в Благовещенске были приобретены два аппарата новейшего поколения. Это электрохирургические генераторы американского производства.

Оборудование приобрели по программе переоснащения сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Данные аппараты оснащены универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции. С помощью аппаратуры хирург может проводить рассечение тканей с немедленной коагуляцией, то есть «завариванием» сосудов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Оборудование стоимостью 5 174 000 рублей уже оплачено и поступило в ГАУЗ АО "Амурский областной онкологический диспансер". Финансирование – из федерального бюджета. Это уверенный шаг на пути реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"», – отметила и.о. министра здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

В оперблоке АООД ежегодно проводится около полутора тысяч полостных и лапароскопических хирургических вмешательств больным с онкологическими заболеваниями легких, желудка, органов брюшной полости малого таза и других локализаций.

«С приобретением электрохирургических установок наши хирурги смогут 90 % всех операций проводить с их помощью. То есть практически все, за исключением поверхностных вмешательств, когда травмирующее воздействие незначительно. Генераторы нового поколения сэкономят время проведения манипуляций, а это значит, что возрастет пропускная способность оперблока – мы сможем обслуживать больше пациентов. Но самое главное – новое оборудование обеспечит более щадящие методы хирургического вмешательства, поскольку снизит риск кровотечения, объемы кровопотери. В этом несомненный плюс для наших пациентов», – говорит главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» Светлана Леонтьева.

Фото пресс-службы правительства Амурской области

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#здоровье #технологии

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