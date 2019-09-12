Елена Малышева считает, что скоро Юлия Самойлова сможет ходить

Недавно певица Юлия Самойлова пришла в гости на программу Елены Малышевой «Жить здорово». Во время выпуска ведущая рассказала о новом генетическое лекарство, которое помогает заново выращивать мышцы. Малышева заявила, что пока этот препарат только тестируется, но оно может помочь Юлии Самойловой избавиться от проблем со здоровьем.

Певица Юлия Самойлова с 13 лет передвигается на инвалидном кресле. У артистки диагностирована спинальная мышечная атрофия. После выступления на Евровидении девушка завоевала любовь зрителей и гастролирует по России, выпускает новые песни и занимается благотворительностью.

Сейчас Юлии 30 лет и в эфире программы «Жить здорово» ей рассказали о новом средстве, которое поможет ей встать на ноги. Елена Малышева презентовала уникальный препарат, который напрямую влияет на атрофированные мышцы. По мнению Малышевой, благодаря этому средству Самойлова может снова обрести способность ходить.

«Сегодня у Юли есть шанс пойти. Это первое лекарство, которое позволит вырастить мышцы заново. Я верю, что это возможно. Специалисты должны немедленно вернуться к решению этого вопроса в масштабах страны», – рассказала Малышева.

Единственная сложность заключается в том, что в России пока нет финансирования для тестирования инновационного препарата. Юлия уже консультировалась с медиками по этому вопросу, и они заявили, что лекарство особенно эффективно при применении в раннем детском возрасте, но эффект могут почувствовать и взрослые, сообщает StarHit.

Также в эфире шоу Елена Малышева обсуждала введение в России специальных генетических паспортов на обязательной основе. Благодаря таким документам пары заранее будут понимать, может ли у них родится больной ребенок. По мнению Юлии Самойловой, данная практика может облегчить жизнь будущим поколениям. «Конечно, это было бы замечательно. Особенно, если генетические паспорта будут доступны всем», – подчеркнула артистка.

Самойлова получила известность после участия в 2012 году в программе «Фактор А». Юлия прошла в финал шоу и заняла второе место. В 2018 артистка представляла Россию на «Евровидении». Она не смогла выйти в финал песенного конкурса, за что извинилась перед россиянами.