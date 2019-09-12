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12сентября
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сегодня, 10:27 4

Ольга Юркова официально возглавила департамент в министерстве культуры РФ

Ольга Юркова официально возглавила департамент в министерстве культуры РФ

Экс-министр культуры Амурской области Ольга Юркова теперь официально работает в министерстве культуры Российской Федерации. На официальном сайте ведомства она указана в качестве главы департамента регионального развития и приоритетных проектов.

Указано, что департамент, который возглавила Ольга Александровна, заниамется формированием основных направлений и принципов государственной политики в сфере туризма и региональной политики в области развития культуры, определяет формы, методы и механизмы ее реализации; разработкой предложений по определению приоритетных направлений инновационного развития туристской отрасли, сферы культуры на региональном уровне; обеспечением развития национальной системы стандартизации в сфере туризма, разработкой национальных стандартов в области туризма и гостиничного хозяйств.

Как сообщало Амур.инфо, Ольга Юркова руководила амурским министерством культуры и архивного дела с 2016 года. В январе 2018 года она была назначена министром культуры и национальной политики Амурской области и занимала эту должность до сентября 2019 года.

Место министра регионального ведомства пока вакантно. Исполняющей обязанности руководителя назначена заместитель министра Надежда Доргунова.

Между тем, 11 сентября, Ольга Юркова отпраздновала день рождения. В своем Инстаграме она выложила трогательный ролик с поздравление от ее бывших коллег в правительстве Амурской области.

«Довели меня до слез, девчонки», – написала экс-министр.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Лесная

    Лесная
    56 минут назад

    Нашла очередное "тепленькое местечко"...

  • Б-29

    Б-29
    44 минуты назад

    Лесная

    Нашла очередное "тепленькое местечко"...



    Одна из самых мерзких черт человека - зависть.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    27 минут назад

    А как культурой можно управлять? Учить художника что ему рисовать? Или что петь певцу? Такой сюрреализм возможен только в России.да и нет нигде этого смешного "министерства"..

  • Лесная

    Лесная
    6 секунд назад

    Б-29,это Вы о себе?Чему завидовать-то?

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