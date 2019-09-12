В Приамурье решат, какими сельхоз животными заменить свиней после вспышек АЧС

В Амурской области в течение года после снятия карантина жители, где проводилось отчуждение, не смогут содержать свиней. В амурском правительстве планируют выбрать альтернативные варианты сельскохозяйственных животных и просчитать все риски.

Глава региона Василий Орлов проинспектировал работы по ликвидации АЧС в Гродеково. Он побывал в Гродековском сельсовете Благовещенского района, где ведётся приём заявлений на компенсацию за утрату поголовья в результате африканской чумы свиней. Василий Орлов поручил к ноябрю, когда будет проходить Совет АПК при губернаторе, министерству сельского хозяйства выработать стратегию по оказанию помощи непосредственно тем, кто потерял скот из-за АЧС, и проработать вопрос альтернативного замещения поголовья.

«Надо посмотреть альтернативные варианты, возможно, это будет птица, крупный или мелкий рогатый скот. Но при этом нужно внимательно просчитать все риски, которые у нас ежегодно возникают. Главный риск, который у нас сегодня есть, – это близость к китайской границе. Исследования подтверждают, что вирус АЧС пришёл к нам по реке. Близость Китая, с одной стороны, это конкурентное преимущество – это рынки сбыта, с другой стороны – это систематический риск вот таких заболеваний. Надо предварительно это обсудить, в первую очередь, с людьми. После того, как такое сбалансированное решение будет, мы готовы оказать поддержку этим людям из областного бюджета», – сказал Василий Орлов.

Начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов рассказал, что в сельсовете Гродеково, куда также относятся сёла Каникурган и Заречное, в 37 подворьях было отчуждено 383 головы. В том числе конкретно по Гродеково это 25 хозяйствующих субъектов, 189 голов свиней.

«Мы два дня здесь работаем, принимаем документы у жителей. На сегодня из 25 приняли 21 пакет документов. В течение 5 дней отработаем всё и зачислим на счета людям компенсацию. Из областного бюджета выплачивается по 150 рублей за 1 кг живого веса», – пояснил Сергей Самохвалов.

По поручению губернатора сейчас прорабатывается вопрос, как поддержать крупных сельхозтоваропроизводителей, чтобы они имели уровень наивысшей защиты от АЧС.

Кроме того, Василий Орлов посетил КФХ «Авангард», которое находится в Гродеково, и поблагодарил его главу Сергея Сергеева. Фермер безвозмездно отправил в Мазановский и Селемджинский районы 26 тонн картофеля. Овощи получили около 900 амурчан, пострадавших от паводка. Это жители сёл Норск, Угловое, Богословка и Козловка. Глава КФХ Сергей Сергеев занимается картофелеводством и соей более 20 лет, помогать нуждающимся ему не впервой, сообщает амурское правительство.

«Сергею сейчас звонки идут с этих сёл, люди благодарят за помощь. Просят, чтобы картошка, которая будет поставляться на зиму, вот именно от него пришла. По моей просьбе человек отозвался. Хотя соседний фермер говорит, что он тоже готов помочь, пусть не в таком количестве. Народ у нас весь отзывчивый», – рассказал зампред правительства Александр Нестеренко.

«Если есть возможность помочь людям, которые утонули и потеряли всё, я и помог», – скромно пояснил Сергей Сергеев.

Василий Орлов осмотрел ангары КФХ, где сейчас идёт сортировка картофеля. «В целом урожай хороший, но проблема с переувлажением земли. Картофель сложно «брать». Копаем пока в таких условиях, потом картофель обсохнет», – пояснил глава КФХ.

«Сегодня были поставлены некоторые вопросы в плане расширения, возможного создания кооператива для развития картофелеводства. Задачу получили от губернатора. Будем работать», – рассказал Александр Нестеренко.