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12сентября
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сегодня, 09:42 1

В Приамурье военные завершили работы по разбору ветхих потенциально опасных зданий

В Приамурье военные завершили работы по разбору ветхих потенциально опасных зданий
Фото: pixabay.com

Военные инженеры Восточного военного округа завершили спланированные работы по разбору 80 списанных ветхих зданий и сооружений бывших военных объектов на территории Амурской области.

В ходе первого этапа работ в мае текущего года было разобрано 5 зданий в Белогорском районе вблизи села Возжаевка и 2 здания в Серышевском районе недалеко от села Лебяжье. Второй этап стартовал в июне на территории Сковородинского района. В ходе него разобрано около 70 зданий.

Специально для этой задачи было сформировано сводное инженерное подразделение количеством около 50 военнослужащих. Работы велись с помощью тяжелой инженерной техники – специальных бульдозеров БАТ-М и армейских экскаваторов.

Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для жизни и здоровья людей, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В настоящий момент военнослужащие приступили к свертыванию группировки. Идет подготовка техники к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

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#военные

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    13 минут назад

    А по Зейской когда руины свои уберут? Или это памятник архитектуры?

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