У мэра Белогорска появился новый заместитель

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В белогорской администрации закончился отбор на должность замглавы по вопросам местного самоуправления. О том, на ком остановил свой выбор, глава города сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Сегодня закончился отбор на должность замглавы по вопросам местного самоуправления. Из 39 кандидатов остался один, который дошел до последнего этапа – собеседования. Решение принял – по результатам отбора на должность заместителя главы Белогорска будет принята Марина Сабуцкая, главный специалист по опеке и попечительству администрации Шимановского района. Всем участникам отбора спасибо, надеюсь, что полученный в Белогорске опыт пойдет вам на пользу. И специально для скептиков – социальные лифты в стране работают, надо только захотеть в него войти», – написал Станислав Мелюков.

Как сообщало Амур.инфо, вакантным место заместителя стало после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Ольга Сапожникова. Глава города начал поиски нового зама через свою страничку в Инстаграме. Он сообщал, что заработная плата у заместителя начинается от 70 тысяч рублей, в зависимости от стажа.