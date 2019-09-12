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12сентября
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сегодня, 09:41 3

У мэра Белогорска появился новый заместитель

У мэра Белогорска появился новый заместитель
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

В белогорской администрации закончился отбор на должность замглавы по вопросам местного самоуправления. О том, на ком остановил свой выбор, глава города сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Сегодня закончился отбор на должность замглавы по вопросам местного самоуправления. Из 39 кандидатов остался один, который дошел до последнего этапа – собеседования. Решение принял – по результатам отбора на должность заместителя главы Белогорска будет принята Марина Сабуцкая, главный специалист по опеке и попечительству администрации Шимановского района. Всем участникам отбора спасибо, надеюсь, что полученный в Белогорске опыт пойдет вам на пользу. И специально для скептиков – социальные лифты в стране работают, надо только захотеть в него войти», – написал Станислав Мелюков.

Как сообщало Амур.инфо, вакантным место заместителя стало после того, как его по семейным обстоятельствам покинула Ольга Сапожникова. Глава города начал поиски нового зама через свою страничку в Инстаграме. Он сообщал, что заработная плата у заместителя начинается от 70 тысяч рублей, в зависимости от стажа.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Копетдаг

    Копетдаг
    1 час назад

    сколько лет новому заму?

  • Лесная

    Лесная
    46 минут назад

    А Вы,что,жениться хотите ?

  • вежливый кот

    вежливый кот
    16 минут назад

    А вдруг там начальник сменится?И он захочет стать замом?

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