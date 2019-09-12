Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:27 0

Выбран эскиз центральной площади Свободного (видео)

Выбран эскиз центральной площади Свободного (видео)
Фото: кадр видео

В администрации Свободного 11 сентября подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект центральной площади города.

На суд жюри были представлены пять работ из разных географических «точек» – города Зеленограда Московской области, Хабаровска, Бурейского района, Свободного, Благовещенска и белорусского города Минск. К голосованию допустили три работы, поскольку только в них были выполнены все условия конкурса. Все авторы сошлись во мнении, что асфальтовое покрытие центральной площади пора заменить на более современное плиточное. В остальном в каждом проекте были свои пространственные решения и индивидуальные разработки.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, победителем конкурса эскизных проектов стала организация из поселка Новобурейский – ООО «СпецГеоСтрой». Эта работа набрала максимальное количество баллов.

При этом власти отмечают: несмотря на то, что проект-победитель признан лучшим, это не значит, что он будет реализован точь-в-точь. Он ляжет в основу будущего официального проекта.

Просмотров всего: 422

#конкурсы #Свободный

распечатать


Культура

Амурчанин записал многонациональный видеопривет с конкурса «Новая звезда»

Спорт 3

Известный боец Сергей Харитонов записал видеообращение в связи с турниром в Свободном
Общество 1

В Свободном потратят больше 7 миллионов рублей на обследование мостов
Общество 1

В Свободном впервые пройдет фестиваль национальных культур
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь