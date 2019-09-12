Выбран эскиз центральной площади Свободного (видео)

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В администрации Свободного 11 сентября подвели итоги конкурса на лучший эскизный проект центральной площади города.

На суд жюри были представлены пять работ из разных географических «точек» – города Зеленограда Московской области, Хабаровска, Бурейского района, Свободного, Благовещенска и белорусского города Минск. К голосованию допустили три работы, поскольку только в них были выполнены все условия конкурса. Все авторы сошлись во мнении, что асфальтовое покрытие центральной площади пора заменить на более современное плиточное. В остальном в каждом проекте были свои пространственные решения и индивидуальные разработки.

Как сообщает в Инстаграме пресс-служба администрации Свободного, победителем конкурса эскизных проектов стала организация из поселка Новобурейский – ООО «СпецГеоСтрой». Эта работа набрала максимальное количество баллов.

При этом власти отмечают: несмотря на то, что проект-победитель признан лучшим, это не значит, что он будет реализован точь-в-точь. Он ляжет в основу будущего официального проекта.