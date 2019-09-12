На ВЭФ Приамурье представило проекты на сумму более 2 триллионов рублей

Фото: Правительство Амурской области

На пресс-конференции в амурском правительстве подвели итоги участия региона в пятом Восточном экономическом форуме, который проходил с 4 по 6 сентября во Владивостоке. Как рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова, было заключено много значимых для региона соглашений и встреч.

«На форуме президенту страны СИБУР представил проект Амурского газохимического комплекса. Это значит, что проекту быть. А это новые инвестиции на миллиарды рублей и налоговые поступления в бюджет. Также мы плотно поработали с компанией РусГидро и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря этому в Свободном усовершенствуют электросетевой комплекс и 540 амурчан переселят из аварийного жилья досрочно», – рассказала министр.







Не остался без внимания запуск самого мощного в стране автоклавного комплекса по переработке упорного золота. Новое предприятие компании «Петропавловск» позволило создать более 3 000 рабочих мест на севере Амурской области.







Как отметил Павел Пузанов, одним из самых знаковых событий на форуме стало заключение крупнейшего контракта на поставку сои и продукции соевой переработки. Лидер Азии по импорту сельхозтоваров COFCO Group закупила 30 000 тонн сои урожая этого года на 12 миллионов долларов.







«Также отличились в рамках павильона и амурские экспортеры. На «Зеленом островке амурских экспортеров» было представлено 11 компаний региона. Шесть компаний презентовали бобовые, зерновые и продукцию из них: соевое масло, муку, шрот. На прилавке была и амурская гречка. Особое внимание уделили иностранные делегации франшизе амурского кофе. Всего за пару дней гостям форума сварили более 1 000 чашек ароматного напитка разных сортов кофейных зёрен и китайского чая. Также гости форума отведали почти 200 литров тындинского кваса, сообщает амурское правительство.







«Мы надеемся, что ВЭФ станет для амурских компаний хорошей платформой для будущих контрактов. У нас уже есть положительные примеры с амурским мёдом. Но не ждите быстрых результатов. Тут важно качество контактов, которые мы проработали на форуме, а не скорость их развития», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.