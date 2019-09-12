На набережной Благовещенска выступят звездные гости «Амурской осени»

Фото: Амур.инфо

Гости и участники 17-го открытого Российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» в пятницу, 13 сентября, выступят на набережной Благовещенска. Мероприятие пройдет в рамках фестивального движения «Культурный город на набережной».

В этом году фестиваль пройдет в Благовещенске с 14 по 22 сентября под девизом «17 мгновений осени». Для участия в традиционном «Прологе» «Амурской осени» приедут известные российские актеры Владислав Шкляев, Елена Борзова и певец, победитель конкурса «Алла ищет таланты» Дмитрий Нестеров. Все желающие смогут увидеть выступление артистов 13 сентября в 18:00 у ротонды.

До выступления гостей и участников «Амурской осени», в 17:00, традиционно на набережной пройдут «Танцы для здоровья» от Ассоциации пожилых людей. Здесь же будет организован розыгрыш билетов на мероприятия фестиваля «Амурская осень».

В 17:00 у Триумфальной арки развернется выставка-ярмарка «Аллея мастеров», также здесь откроется «настольная игротека» с краеведческими играми от Муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска и мини-турнир по шахматам.

С 17:00 до 19:00 в районе бронекатера будет организована творческая площадка «Подарок осени», где для гостей и жителей амурской столицы выступят городские вокальные коллективы «Карамелька» и «Кристалл», а также вокалисты Нина Костюнина и Алексей Беляков.

В случае дождя мероприятия фестивального движения «Культурный город на набережной» будут отменены, сообщает администрация Благовещенска.

Тем временем артисты продолжают гастролировать по районам Амурской области в рамках «Пролога» «Амурской осени», который стартовал 8 сентября. 5 групп артистов, в общей сложности это 15 человек, проводят творческие встречи с амурчанами.

8 сентября звезды посетили в Благовещенский, Ивановский, Константиновский, Михайловский, Тамбовский районы. 9 сентября их встретили Бурейский, Завитинский, Серышевский районы. 10 сентября – Зея, Тында, Шимановск, Мазановский и Шимановский районы. 11 сентября – Прогресс, Белогорский, Зейский, Октябрьский, Тындинский районы. 12 сентября – Магдагачинский, Архаринский, Ромненский, Свободненский, Сковородинский районы. 13 сентября звезд встретят Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Белогорск, Циолковский и Селемджинский районы. В общей сложности московские звезды проведут 29 творческих встреч.

Как ранее сообщало Амур.инфо, еще один пролог состоится в Хабаровске 13 сентября. Впервые он расширил границы в прошлом году – артисты фестиваля дали большой гала-концерт в Хабаровске.

Официальное открытие «Амурской осени» начнется 14 сентября с традиционной «красной дорожки» перед Общественно-культурным центром. В рамках фестиваля покажут 13 спектаклей, кинофильмы короткого метра и полнометражные картины, проведут творческие встречи, артисты пообщаются с жителями и гостями города в «шатре».

Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти Олега Маслова. Все собранные с продажи билетов средства пойдут на установку памятника почетному жителю амурской столицы, выдающемуся врачу и поэту Олегу Маслову. Все фильмы, показанные на фестивале, станут премьерными, а билеты на них будут бесплатными.

Китайская часть фестиваля пройдет в городе Далянь и будет посвящена 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.