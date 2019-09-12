В амурской Ивановке открыли «Арбат»

В селе Ивановка Ивановского района открылся «Арбат». Территорию с таким названием в центре населенного пункта благоустроили в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Новая зона отдыха расположилась рядом с озером лотосов и лодочной станцией. На ее благоустройство потратили более 1 миллиона 700 тысяч рублей из федерального, районного и сельского бюджетов. Здесь сделали пешеходную дорожку из тротуарной плитки, установили фонари, скамейки, беседку и урны. Кроме того, на «Арбате» появились арка и мостик, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Рядом с «Арбатом» в этом году в Ивановке благоустраивают «Дивный сквер». Здесь разбивают дорожки и устанавливают арт-объекты. Проект «Дивный сквер» реализуется благодаря конкурсу по поддержке местных инициатив. В нем Ивановка поучаствовала во второй раз. В первый раз инициативное бюджетирование помогло сельским властям укрепить берег, установить ограждения и сделать смотровую площадку у озера лотосов.

«Дивный сквер» и «Арбат» стали дополнительными местами притяжения туристов в Ивановский район. Здесь создадут Центр туристических услуг, который объединит в себе множество специалистов в этой сфере и позволит формировать туристические маршруты для амурчан и гостей региона.

Туристы смогут узнать об уникальности Ивановского района. В этом году для них заработают новые туристические маршруты: «Православный маршрут» с посещением женского монастыря в селе Среднебелая и мужского монастыря в селе Троицкое, «Маршрут для иностранных граждан, в том числе с расселением в семьях», «Маршрут историко-культурного наследия Ивановского района», «Агротур». Один из центральных туристических проектов – «Золотое кольцо по Ивановке» – предполагает посещение центральной площади села Ивановка, парковой зоны, центром которой стало озеро лотосов с белыми лебедями, живущими на нем, Ивановского историко-краеведческого музея, храма Иоанна Богословского, Ивановского районного Дома культуры, Дома природы и 7 исторических памятников. Другой проект – «Тур выходного дня» – включает в себя посещение русской усадьбы, аэрокосмического музея и зоны отдыха на берегу реки.

Преимущество развития туризма в Ивановском районе – привлечение иностранных туристов и гостей из других регионов. Этому способствует выгодное территориальное положение района: поблизости международный мост Благовещенск – Хэйхэ, развитая железнодорожная ветка и аэропорт в 58 километрах от места прохождения туристических маршрутов.

В прошлом году Ивановский район посетило более 100 туристических групп, а это более 10 тысяч человек. 585 из них – иностранные туристы из Китая, Японии, Польши, Чехии и Германии.

Фото: amurobl.ru