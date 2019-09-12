Хабаровский коллекционер показал в Благовещенске «моргуновку» из «Операции «Ы»

Необычную коллекцию мотоциклов и ретроавто смогли увидеть жители Благовещенска. На пятой, юбилейной «Мотоэволюции», организованной клубом мотолюбителей «МотоПатриот», была представлена и военная техника, начиная со времен Великой Отечественной войны, и звезда кинематографа — знаменитая «моргуновка».

Ретровыставка прошла на площади Общественно-культурного центра. «Моргуновку» или автоколяску С-3А СМЗ Серпуховского мотоциклетного завода привез в Благовещенск хабаровчанин Александр Бухаров. Машину он купил, узнав через знакомых, что у одной пенсионерки она простаивает в гараже.

«Переделал все, конечно, привел в порядок, какая она должна быть. Эта мотоколяска выпускалась с 1958 по 1979 год специально для инвалидов. И выдавалась инвалидам. Поэтому у техники ручное управление: и сцеплением, и газом, и тормозами, и скоростями. Нечто среднее между моторизованной инвалидной коляской и микроавтомобилем. Мощность — 10 лошадиных сил, максимальная скорость — 60 километров в час. В Благовещенск мы машинку привезли на эвакуаторе», — пояснил владелец.

В народе эту мотоколяску прозвали «моргуновка» в связи с тем, что в известной комедии «Приключения Шурика или Операция Ы» на таком кабриолетике ездил актер Евгений Моргунов, «Бывалый».

На «Мотоэволюции» работал передвижной музей организации «МотоПатриот» с выставочной экспозиции, посвященной оружию Великой Отечественной войны. А «гвоздем программы» стала реконструкция боя советских войск с японскими отрядами «Путь домой», в которой приняли участие и сотрудники Росгвардии. Это была инсценировка боя отряда мотоциклистов.

Был конкурс и на самый шумный мотоцикл. И, конечно, каждый желающий смог посидеть за рулем понравившегося мотоцикла. Больше фото - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.