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12сентября
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сегодня, 09:21 3

Хабаровский коллекционер показал в Благовещенске «моргуновку» из «Операции «Ы»

Хабаровский коллекционер показал в Благовещенске «моргуновку» из «Операции «Ы»

Необычную коллекцию мотоциклов и ретроавто смогли увидеть жители Благовещенска. На пятой, юбилейной «Мотоэволюции», организованной клубом мотолюбителей «МотоПатриот», была представлена и военная техника, начиная со времен Великой Отечественной войны, и звезда кинематографа — знаменитая «моргуновка».

Ретровыставка прошла на площади Общественно-культурного центра. «Моргуновку» или автоколяску С-3А СМЗ Серпуховского мотоциклетного завода привез в Благовещенск хабаровчанин Александр Бухаров. Машину он купил, узнав через знакомых, что у одной пенсионерки она простаивает в гараже.

«Переделал все, конечно, привел в порядок, какая она должна быть. Эта мотоколяска выпускалась с 1958 по 1979 год специально для инвалидов. И выдавалась инвалидам. Поэтому у техники ручное управление: и сцеплением, и газом, и тормозами, и скоростями. Нечто среднее между моторизованной инвалидной коляской и микроавтомобилем. Мощность — 10 лошадиных сил, максимальная скорость — 60 километров в час. В Благовещенск мы машинку привезли на эвакуаторе», — пояснил владелец.

В народе эту мотоколяску прозвали «моргуновка» в связи с тем, что в известной комедии «Приключения Шурика или Операция Ы» на таком кабриолетике ездил актер Евгений Моргунов, «Бывалый».

На «Мотоэволюции» работал передвижной музей организации «МотоПатриот» с выставочной экспозиции, посвященной оружию Великой Отечественной войны. А «гвоздем программы» стала реконструкция боя советских войск с японскими отрядами «Путь домой», в которой приняли участие и сотрудники Росгвардии. Это была инсценировка боя отряда мотоциклистов.

Был конкурс и на самый шумный мотоцикл. И, конечно, каждый желающий смог посидеть за рулем понравившегося мотоцикла. Больше фото - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

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#история #культура

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад



    в известной комедии «Приключения Шурика или Операция Ы»



    Не знаю такой комедии.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    DimonS



    в известной комедии «Приключения Шурика или Операция Ы»



    Не знаю такой комедии.



    Небрежность АИ - это прямое неуважение к своим читателям. Но они этого понять не хотят, к сожалению...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Myxira

    DimonS



    в известной комедии «Приключения Шурика или Операция Ы»



    Не знаю такой комедии.



    Небрежность АИ - это прямое неуважение к своим читателям. Но они этого понять не хотят, к сожалению...



    да там молодняк строчит эти заметки, в силу своего образования..куда им знать такие "мелочи"...им хайп нужен..

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