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12сентября
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Амурский театр кукол восстановил спектакль, собиравший аншлаги 30 лет назад

Амурский театр кукол восстановил спектакль, собиравший аншлаги 30 лет назад

В Амурском театре кукол состоялась сдача спектакля «Медвежонок Рим-Тим-Ти». Это история о добром медведе, которая расскажет детям о дружбе и заботе. Но спектакль необычный его восстановили спустя 30 лет. Тогда он собирал непременные аншлаги.

Постановка рассказывает о том, как сложно бывает взрослым понять детей и принять, что этот маленький человек уже сам готов заботиться о ком-то. Оказывается, что дружба сильнее всех преград, запретов, бед и опасностей.

Спектакль «Медвежонок Рим-Тим-Ти» — с историей. Он был восстановлен из прежнего репертуара. Старую, добрую сказку решил вспомнить режиссер Петр Козец. Впервые спектакль был поставлен на амурской сцене в 1987 году. Он, созданный в соавторстве с художником Олегом Голощаповым, много лет была одним из любимых маленькими зрителями и непременно собирал аншлаги. Пока основная труппа театра будет работать на гастролях в Белгороде, 8 артистов расскажут о приключениях Медвежонка в Свободном и Углегорске, а потом и в других населенных пунктах Амурской области.

Приключениям веселого Медвежонка первые зрители жарко аплодировали. Сдача удалась.

На сцене родного театра Медвежонок будет встречать своих зрителей 29 сентября. Билеты на этот спектакль и на гастрольные постановки театра кукол из Белгорода можно приобрести как в кассе театра, так и онлайн на официальном сайте. Подробнее о сдаче - в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Фото: Амурский театр кукол

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#дети #культура

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