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12сентября
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сегодня, 07:37 4

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД, если в машине находится ребенок

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД, если в машине находится ребенок
Фото: pixabay.com

Российское правительство поручило минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, размещённом на сайте кабмина.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года. Фиксировать недобросовестных автовладельцев собираются с помощью фото- и видеокамер. Такие комплексы также смогут регистрировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет и по обочине, пересечение стоп-линий, сообщает Russia Today.

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#закон #российская власть #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А если несовершеннолетний за рулем как раз сидел, то как?

  • Терминатор

    Терминатор
    48 минут назад

    Несовершеннолетним скоро разрешат ездить за рулём, читал недавно про этот законопроект, богатые делают законы под себя, их детям в школу ходить в лом, сейчас их возят, но вскоре наверное сами смогут ездить, вот только юристы закон отточат. А отвечать они наверняка не будут, они же дети!

  • DimonS

    DimonS
    44 минуты назад

    Конечно дети, до 21 года.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 минуты назад

    Вот, как все вместе увязать? В.Скворцова предлагает возраст детства продлить до 30(!) лет, алкоголь предлагают продавать с 21-го года, разрешить водить автомобиль несовершеннолетним и ужесточить наказание за нарушение ПДД, если в машине несовершеннолетние...

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