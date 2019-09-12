В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД, если в машине находится ребенок

Российское правительство поручило минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, размещённом на сайте кабмина.

Отмечается, что срок исполнения — 31 марта 2020 года. Фиксировать недобросовестных автовладельцев собираются с помощью фото- и видеокамер. Такие комплексы также смогут регистрировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет и по обочине, пересечение стоп-линий, сообщает Russia Today.

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Любовь Чуприна