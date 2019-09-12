Остановите этот беспредел: жительница Украины записала обращение для амурчан

Жительница села в Николаевской области (Украина) прислала видеообращение для амурчан. Ольга Белая решила выступить перед жителями региона с призывом не отдавать деньги мошенникам, которые собирают их якобы для больного ребенка Ольги.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске появилась женщина, которая просила денег на операцию якобы для внучки. Просительницу видели в разных районах города, она дежурила у крупных магазинов. На просьбу корреспондента Амур.инфо показать какие-либо документы, женщина, представившаяся Светланой, предъявила копию свидетельства о рождении ребенка и выписку из кардиохирургического центра в Киеве, но отказалась дать телефон мамы ребенка.

Редакция провела свое расследование и нашла маму девочки, которая живет на Украине, в одном из сел Николаевской области. Ольга Белая рассказала, что ее 4-летняя дочь Настя действительно перенесла операцию на сердце и лейкоз, но сбор денег на операцию семья не ведет. Кроме того, на фотографии, которую предъявляет мошенница, и вовсе не ее ребенок. В доказательство Ольга прислала в редакцию снимок своей дочери.

фото: Ольга Белая

Чтобы остановить мошенницу, жительница Украины записала видеообращение для амурчан. Амур.инфо публикует это обращение.

«Я Белая Ольга Ивановна, это моя дочь Белая Анастасия. Я хочу обратиться к жителям России, которые попали под влияние мошенников, которые собирают деньги на лечение Анастасии, на операцию на сердце. Они показывают документы – свидетельство о рождении и результаты обследования из кардиоцентра в Киеве. Вот оно, это свидетельство о рождении моей дочери, вот такую выписку показывают мошенники, она сделана в ноябре 15 года, о том, что ребенку требуется операция. Сейчас 19 год, ребенку операция давно сделана в клинике Охматдет (ОХМАТДЕТ — это аббревиатура, которая расшифровывается как «охрана материнства и детства». Клиника является самой большой детской больницей на территории Украины – прим. ред.) Операция сделана на сердце в 16 году, люди, которые собирают средства на операцию ребенку Белой Анастасии Александровне, сто процентов являются мошенниками. Операция сделана, вот шрамик. Я вас очень прошу, не поддавайтесь! Если вы видите людей с такими документами, пожалуйста, обращайтесь в полицию, это мошенники, они наживаются на здоровье больного ребенка!»

фото: Ольга Белая

Чтобы удостоверить свою личность, Ольга показывает на камеру украинский паспорт. Между тем женщина, собиравшая деньги, тоже родом с Украины. По фотографии Ольга ее не опознала, но рассказала, откуда у мошенников оказались документы ее ребенка.

«Одна моя односельчанка, узнав, что у меня больной ребенок, попросила копии документов, мотивируя тем, что она работает в России у женщины, которая является волонтером и помогает больным детям. Я сказала, что операция на сердце будет бесплатной. Но она сказала, что все-равно ребенок болеет, деньги лишними не будут. Я согласилась. Не могла подумать ничего такого, так как я ее знаю с детства. Больше от нее не было ни слуху, ни духу. Примерно через полгода мне позвонили из России, спросили, знаю ли я такую-то, и правда ли я ее отправила на Дальний Восток в Петропавловск-Камчатский собирать деньги на операцию для моего ребенка. Я говорю, ну что вы! На тот момент моя Настя заболела лейкозом. Мы находились в Киеве в отделении интенсивной химиотерапии, искали деньги, потому что онкология – это очень дорогостоящее лечение. Нам помогали фонды, было очень много затрат. Анализы, обследования в платных лабораториях. У меня не было средств, чтобы оплатить дорогу и билет этой односельчанке, которая собирала деньги якобы для Насти. Для меня это был шок! Потом через полгода опять, уже другая женщина в Петропавловске-Камчатском с нашими же документами опять собирает деньги на операцию на сердце. И вот мне позвонили из Благовещенска, опять какая-то женщина собирает деньги на операцию для моей Насти… Она представляется бабушкой, то есть якобы она моя мама, Настина бабушка. Чтобы вы понимали, моя мама умерла почти 2 года назад, она не может быть моей мамой, хоть она и гражданка Украины…Прошу вас, обращайтесь в полицию, остановите этот беспредел!».

6 сентября, когда Амур.инфо опубликовало первый материал о подозрительном сборе денег, наша редакция обратилась в полицию Благовещенска. Женщину задержали и увезли в отделение. Но спустя несколько часов читатели стали присылать нам сообщения, что сбор денег вновь продолжается. В полиции объяснили, что вынуждены были отпустить Светлану, так как оснований для ее задержания не было. Правоохранителям «лжебабушка» пояснила, что собирает деньги для больной внучки с Украины, а сама живет в Белогорске. Ни одного заявления на действия этой гражданки в полицию не поступало. Сейчас проверка продолжается.

Вместе с тем, может продолжаться и выманивание денег у амурчан. Люди жертвуют, думая, что совершают благое дело. Куда на самом деле пойдут их средства, непонятно. Известный в Благовещенске волонтер Игорь Меметов рассказал Амур.инфо, какие документы должны быть у ведущих подобные сборы. «Если сбор ведет не тот, кто нуждается, а другой человек, у него должна быть доверенность от мамы, от того, кому собирают! Паспортные данные, номер телефона! И главное, чтобы ребенок был с Амурской области, так больше вероятность проверить, узнать. Если ребенок из другого города, трудно проверить, правда это или нет», – пояснил Игорь Меметов.

Амур.инфо просит читателей сообщать в редакцию, если им станет известно о подобных фактах.