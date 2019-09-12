Гороскоп 12 сентября: у Раков изменятся планы, Скорпионы переосмыслят прошлое

Восход Солнца: 06:00

Заход Солнца: 18:52

Солнце в Деве.

Овен. День несет двойственную характеристику. Люди, с которыми Овны познакомятся в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у вас появятся новые идеи, которые могут тоже двояко повлиять на ваше мироощущение. Будьте к себе критичнее.

Телец. Личная жизнь потребует от Тельцов сегодня внимания к семейным проблемам, для решения которых необходимы дополнительные затраты душевных сил и материальных средств. Опасайтесь чрезмерных трат. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем. Тяжесть от ежедневных хлопот может спровоцировать раздражительность и усталость.

Близнецы. Агрессивность и страсть к лидерству могут осложнить отношения с партнерами и коллегами. В этот день Вы не будете склонны считаться с другими. Ложная уверенность в ошибочности мнения окружающих вас людей, эгоцентризм, могут привести к финансовым потерям или крупному скандалу.

Рак. Вероятно неприятное известие, которое заставит Раков изменить намеченные планы. Не торопитесь принимать ответственные решения. Во второй половине дня не стремитесь к новым любовным победам. Сегодня сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

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Лев. Неблагоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика. Возможны ошибки в работе, неверная оценка надежности партнера, ссоры с близкими людьми.

Дева. Если Вы не отправились в отпуск, рекомендуется сделать это как можно быстрее. Вам необходим отдых и смена обстановки. Бизнесменам звезды не советуют спешить с инвестициями. Лучше дождаться более подходящих условий и после действовать уверенно. У работников бюджетной сферы появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице.

Весы. Благоприятный день. Трудолюбие и упорство позволят создать стартовую площадку для финансового взлета. Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском.

Скорпион. Первая половина дня неблагоприятна: сулит недоразумения на почве раздражительности. Семейные проблемы потребуют такта и внимания к близким людям. В противном случае они повлекут за собой негативные процессы в личной жизни. Важное значение имеет нравственное очищение предыдущего дня. В любом случае Вам необходимо переосмыслить прошлое, в котором кроются причины всех неприятностей и общей неудовлетворенности.

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Стрелец. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния. Звезды рекомендуют Стрельцам вести себя более сдержанно, чем всегда.

Козерог. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Этот день способствует успеху в борьбе с собственным «эго». Вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в различных дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно будет влиять на ваше эмоциональное состояние. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности.

Водолей. День символизирует обманы, иллюзии и самообманы. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Водолеи могут столкнуться с необходимостью защищаться, так как главным жизненным принципом их является искренность и честность с окружающими людьми.

Рыбы. Крайне неблагоприятный день. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров.

Астролог: Вальдемар Небоходцев