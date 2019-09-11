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11сентября
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сегодня, 21:07 1

В Приамурье изменились территории, где запрещено продавать алкоголь в связи с ЧС

В Приамурье изменились территории, где запрещено продавать алкоголь в связи с ЧС
Фото: pixabay.com

В ряде районов и населенных пунктов Амурской области в связи с устранением последствий наводнения продолжает сохраняться режим ЧС. Однако зоны, которые попадают в режим ЧС, изменились. Соответствующее распоряжение издано губернатором области Василием Орловым.

Теперь розничная продажа алкогольной продукции временно запрещена в ряде сел Благовещенского, Ивановского, Ромненского и Тамбовского районов. Кроме того, уточнены границы по определенным улицам в Благовещенске, селах Белогорье, Верхнеблаговещенское, Садовое и Моховая Падь. Ознакомиться с распоряжением амурского губернатора, где указан подробный список территорий, попадающих в зону ЧС, можно по ссылке.

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#наводнение

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  • Копетдаг

    Копетдаг
    28 минут назад

    глупости

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