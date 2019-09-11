В колледжах Амурской области остались бюджетные места на востребованные профессии

В Амурских организациях среднего профессионального образования продолжается приемная кампания. У выпускников есть возможность поступить на бюджет в Амурский аграрный колледж и Райчихинский индустриальный техникум. Руководители учреждений подчеркивают, свободные места остались по востребованным у работодателей направлениям подготовки, в перспективе трудностей с трудоустройством у прилежных студентов не будет.

В Райчихинском индустриальном техникуме из 300 мест по 12 профессиям и специальностям на сегодняшний день вакантны только 12. В организации ждут желающих учиться по направлению «Токарь-универсал».

«Специалисты данного профиля сейчас, как говорится, на вес золота. Они не только востребованы, но и высокооплачиваемы. Зарплата таких работников может доходить до 80 тысяч рублей, – прокомментировал директор техникума Юрий Кузьмичев. – К нам уже обратились несколько крупных компаний с просьбой подготовить специалистов для их предприятий. Поэтому у тех выпускников, которые будут старательно учиться, успешно пройдут практику, проблем с трудоустройством не будет».

Шире выбор профессий в Амурском аграрном колледже. Здесь продолжается набор на 6 специальностей (всего 35 свободных мест). В отделении № 2 села Екатеринославка (Октябрьский район) остались места на специальности «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка» и «Хозяйка(-ин) усадьбы». На аналогичные направления подготовки ждут студентов в отделении №6 города Завитинска. Также свободные места остались в Серышеве на профессии «Машинист дорожных и строительных машин», «Управляющий (-ая) сельской усадьбы», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции», сообщает амурское правительство.

«Думаю, востребованность аграрных профессий в Амурской области – житнице Дальнего Востока – не вызывает вопросов. Колледж ведет тесное сотрудничество с крупными сельскохозяйственными организациями, на базе которых студенты имеют возможность проходить производственную практику. Нередко ребята демонстрируют высокие производственные показатели, благодаря чему работодатель их замечает и предлагает трудоустройство после выпуска», – отмечает заместитель директора колледжа Наталья Медведева.