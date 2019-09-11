К 2021 году у берега Зеи в Благовещенске появятся ФОК, детский сад и новая дорога

Фото: Администрация Благовещенска

11 сентября мэр Благовещенска Валентина Калита провела выездное совещание по поводу комплексного развития района зейской набережной. Общая площадь будущего микрорайона составляет более 12 гектаров.

В этом районе ведётся активное жилищное строительство, пока в основном со стороны улицы Заводской. В ближайшей перспективе на данной территории, дальше по улице Набережной до Конной, предполагается строительство всего более 100 тысяч квадратных метров жилья.

В этом же районе будет создаваться комплекс социально-значимых объектов, это физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад. Для будущих объектов сформированы земельные участки. Работы по ФОКу стартуют уже в текущем году, завершение всех работ запланировано на конец 2021 года.

Для того чтобы к этим и другим объектам, которые будут возводиться в пределах этого района, был обеспечен беспрепятственный доступ, необходимо строительство новой дороги, которая бы соединила улицу Набережную и Лазо. Эта работа по словам начальника управления архитектуры Андрея Кролевецкого ведётся: в начале сентября заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания территории со специализированной проектной организацией из Челябинска. Именно этот документ ляжет в основу работ по продлению улицу Конной до улицы Набережной.

В этом районе есть возможность создания и нового городского парка в рамках существующей рекреационной зоны, центром которого может стать интересный объект культурного наследия – так называемая Левашевская дача, в окрестностях которой растут столетние сосны. Также в этом районе планируется оборудовать несколько спортивных зон.

Крупнейший объект, работы по которому планируется начать уже в следующем году, – это берегоукрепление набережной реки Зеи (10 участок). Её внешний облик будет выполнен в едином архитектурном решении с набережной реки Амур. Общая протяжённость участка – более 1 700 метров.

На контроле мэра один из важных вопросов – подключение будущих жилых домов и социальных объектов к коммунальным сетям. Как доложил начальник городского управления ЖКХ Сергей Казанцев, на участке практически нет жилой застройки, процесс только начался, поэтому ничего не мешает прокладке инженерных коммуникаций. Все объекты будут подключаться к существующим сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, данный вопрос уже прорабатывается. Например, снабжать теплом будущие объекты будет котельная судостроительного завода, мощностей котельной достаточно, сообщает пресс-служба мэрии.

«Таким образом, мы применяем комплексный подход к развитию целой территории, целого района города Благовещенска, который включает и социальные объекты, и жилой фонд, и дороги, и зоны отдыха. К 2021 году должно быть завершено строительство ФОКа, строительство улицы Конной, возведение участка набережной Зеи. Здесь же мы планируем строительство детского сада на 350 мест. Главное, что перед началом строительных работ будут выполнены все необходимые изыскательские и проектировочные работы», – отметила Валентина Калита.