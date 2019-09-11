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11сентября
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В Благовещенске приставы взыскивают с компании «Хуа-Син» долги в пользу дольщиков

В Благовещенске приставы взыскивают с компании «Хуа-Син» долги в пользу дольщиков
Фото: pixabay.com

С начала 2019 года с благовещенской компании-застройщика «Хуа-Син» было взыскано более 3 миллионов 400 тысяч рублей в пользу дольщиков. Судебным приставам также удалось взыскать с компании более 245 тысяч рублей задолженностей по налогам. На исполнении находится 422 исполнительных производства в отношении «Хуа-Син» на общую сумму взыскания более 34 миллионов рублей.

Из них в пользу физических лиц – 149 исполнительных производств на общую сумму более 20 миллионов рублей.

В рамках исполнительных производств о взыскании задолженности в пользу физических лиц в отношении имущества организации-должника наложен арест. Имущество проходит разные этапы реализации: оценка имущества, реализация посредством торгов. Вырученные денежные средства направляются взыскателям.

Приставы отмечают, что большинство исполнительных документов, находящихся в работе, не связаны с расторжение договоров и возвратом денежных средств в полном объеме, а связаны со взысканием неустойки, то есть с несвоевременной сдачей жилья, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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#закон #строительство #финансы

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    1 час назад

    Не густо для строительной компании! На что-же они строят-то?

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