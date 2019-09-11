Задержаны участники организованной группы, которые изготавливали и распространяли наркотики в Приамурье (видео)

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Нескольких амурчан обвиняют в заготовке дикорастущей конопли с изготовлением из нее гашишного масла в Серышевском районе. Наркотик перевозился в Сковородинский район, где осуществлялся его сбыт. Уголовное дело в отношении участников организованной группы, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Амурчане обвиняются в совершении серии преступлений. У каждого соучастника была своя роль.

Их незаконную деятельность пресекли в октябре 2018 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД. Операция по задержанию участников организованной группы проведена при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД сразу в нескольких населенных пунктах в Сковородинском и Серышевском районах.

По версии следствия, организатором является житель поселка Ерофей Павлович. Он привлёк к незаконной деятельности троих мужчин и одну женщину. Осуществлял организационные и управленческие функции, планирование и координацию действий всех участников группы, руководил их действиями, распределил между ними обязанности, разработал план действий, непрерывно контролировал их выполнение, а также сам занимался розничным сбытом наркотического средства и принимал решение о распределении всех денежных средств, добытых незаконным путем, между участниками организованной группы.

Для наиболее эффективного осуществления своей деятельности они предпринимали меры конспирации в целях безопасности. Телефонные разговоры участников организованной группы между собой и с покупателями наркотических средств носили завуалированный характер, использовались абонентские номера средств мобильной связи, зарегистрированные на третьих лиц.

При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий правоохранители изъяли у обвиняемых гашишное масло, средства коммуникации, кредитные карты, предположительно используемые в незаконной деятельности, сообщает амурское УМВД.