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11сентября
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сегодня, 18:39 0

Наркополицейские изъяли у амурчанина 38 килограммов конопли

Наркополицейские изъяли у амурчанина 38 килограммов конопли
Фото: pixabay.com

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков амурского УМВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что житель Константиновки может быть причастен к незаконным изготовлению и хранению наркотических средств. По месту проживания амурчанина и на участке в нескольких метрах от его усадьбы полицейские обнаружили растительную массу, похожую на коноплю.

Согласно заключению эксперта, изъятая масса является частями растения конопли массой более 38 килограммов. Полицейские также нашли предметы, используемые при изготовлении наркотиков.

Мужчина пояснил, что данное растение нарвал в районе разрушенной фермы на окраине одного из сёл, хранил в мешках и по мере необходимости готовил для личного употребления гашишное масло.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За подобное деяние можно лишиться свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщают в отделе информации и общественных связей амурского УМВД.

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#закон #происшествия

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