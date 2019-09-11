В Приамурье поезду пришлось экстренно затормозить из-за посторонних предметов на рельсах

В Белогорский ЛО МВД России на транспорте поступил звонок о том, что вблизи станции Украина неизвестные лица осуществляют наложение посторонних предметов на железнодорожные пути. В связи с этим машинисту пассажирского поезда сообщением «Владивосток – Москва» пришлось применить экстренное торможение.

Нарушители к моменту остановки поезда скрылись с места происшествия. Стоянка поезда составила 6 минут. В настоящие время транспортные полицейские проводят проверку, устанавливают виновных и свидетелей правонарушения.

Каждый подобный акт незаконного вмешательства может иметь и куда более катастрофичные последствия, связанные со сходами пассажирских поездов, грузовых, наливных составов и иными авариями, в том числе с возможными человеческими жертвами.

Полицейские напоминают: любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта незаконно, преследуется по закону и влечет за собой административную и уголовную ответственность.