В парке Дружбы пройдет масштабный турнир по виртуальному футболу

В Благовещенском парке Дружбы на следующей неделе состоится международный туристический фестиваль «Amurfest». Для участников подготовили насыщенную программу от мастер-классов по приготовлению стейков до виртуальной игры в футбол.

Мероприятие стартует 21 сентября в 12:00. Участники мероприятия смогут посетить гастрономическую зону с бесплатными дегустациями и мастер-классами по приготовлению стейков, бургеров, кофе и лимонада, а также посетить самый масштабный турнир в городе по футболу на Play Station – FIFA19.

На территории парка будут работать десятки площадок: PORTAL-VR и зона йоги, там же можно будет покататься на катамаранах или сыграть в лазертаг. А для самых маленьких посетителей фестиваля выделят специальную территорию с развлечениями, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Кроме культурной программы, организаторы готовят торговую ярмарку и деловую площадку, где посетители смогли узнать больше о направлениях отдыха в Амурской области. Планируется также участие китайской делегации.

Завершится праздник большим музыкальным концертом.

Туристический фестиваль откроет неделю, посвященную Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. В этом году основные мероприятия пройдут на китайской стороне. От Приамурья Хэйхэ отправится большая делегация, которая примет активное участие во всех мероприятиях.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «Amurfest» можно на сайте www.amurfest.com.