Амурская область готова к отопительному сезону почти на 92 процента

Готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к отопительному периоду 2019-2020 годов составляет 91,5 %. Об этом говорили на рабочем совещании губернатора Амурской области с органами исполнительной власти области.

В своем докладе министр ЖКХ Сергей Гордеев сообщил, что на 5 сентября текущего года готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к предстоящему отопительному периоду составила 91,5 %, в том числе: котельные – 90,2 %, тепловые сети – 91,9 %, водопроводные сети – 91,6 %, жилищный фонд – 92,1 %.

По состоянию на 1 сентября освоение средств, предусмотренных сводным планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ области к отопительному периоду, составляет 677,8 миллиона рублей. В рамках реализации программы модернизации коммунальной инфраструктуры из 182 необходимых конкурентных процедур заключено 157 контракта.

На сегодняшний день на складах теплоснабжающих организаций находится 284,2 тысячи тонн или 65 % угля (план 439,2 тысячи тонн) и 10 тысяч тонн или 105 % мазута (план – 9,4 тысячи тонн).

«Полностью создан нормативный запас мазута в городе Свободный, Тынде и ЗАТО Циолковский», – отметил Сергей Николаевич.

Запас дров составляет 1,6 тысячи тонн или 44 % (план 3,6 тысячи тонн). Дополнительно заготовлено 2,2 тысячи тонн дров, находящиеся на лесных делянах.

Организация по поставке топлива для создания общего нормативного запаса к началу отопительного периода в области ведется согласно графику поставок. За период с июня по август 2019 года исполнение графика составляет: по углю 249,7 тысячи тонн или 91 % (план 273,9 тысячи тонн); по мазуту 9,4 тысячи тонн или 157 % (план 6 тысяч тонн); по дровам 1,1 тысячи тонн или 55 % (план 2 тысячи тонн). Дополнительно заготовлено 2,1 тысячи тонн дров, находящиеся на лесной деляне.

Также на совещании был рассмотрен вопрос о замене циклона на котельной в селе Поярково. Циклон – это золоулавливающее оборудование, необходимое для очистки отходящих дымовых газов котельной. Решение данного вопроса было поручено губернатором Амурской области главе Поярковского сельсовета Евгению Магалясу.

Как рассказал министр ЖКХ, документы, проектная документация по замене циклона подготовлены муниципальным образованием. Согласно представленной проектной документации муниципалитету из областного бюджета в мае 2019 года были выделены деньги. На сегодняшний день аукцион по замене циклона не состоялся.

«Было поручение мое непосредственно о том, чтобы этот циклон установили. Деньги вам выделили своевременно и в полном объеме. Вы это поручение не выполнили. Вот оценка Вашей работы», – сказал Василий Орлов главе муниципалитета.

Также глава региона дал поручение министру ЖКХ к 1 января 2020 года представить аналитическую записку по поводу процедур закупок топлива по 2019 году с указанием экономии.

«Мы по данному вопросу соберем отдельное совещание и решим, как эту работу усилить. У нас есть в этом направлении по городу Белогорску хорошие результаты, и есть вопросы, почему данная работа не получилось у других муниципалитетов, и что еще необходимо предпринять», – сказал Василий Александрович.